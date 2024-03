Malavedo, le asfaltature in via Campanella “rimandate causa maltempo”

La precisazione del Comune in seguito alle polemiche sollevate dai residenti della via

I lavori dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi

LECCO – I lavori di asfaltatura previsti la scorsa settimana in via Campanella a Malavedo sono stati rimandati a causa delle previsioni meteo incerte. Lo fa sapere il Comune, precisando che le opere sono in corso e che, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi.

A sollevare la polemica erano stati alcuni residenti della via che nella giornata del 7 e 8 marzo era stata chiusa al transito proprio per consentire lo svolgimento dei lavori, mai eseguiti: “I disagi non sono mancati, il Comune avrebbe potuto avvisare i residenti del rinvio delle opere” avevano commentato i cittadini.

“L’impresa incaricata, a seguito delle previsioni meteo incerte di venerdì 8 marzo e considerata la pendenza della via, ha ritenuto di non movimentare mezzi e materiale rischiando di compromettere la regola d’arte per la stesura del tappeto bituminoso finale – fanno sapere dal Comune – In data odierna i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo: l’impresa sta provvedendo a eseguire le lavorazioni per il ripristino definitivo a seguito dello scavo eseguito con la prima fase di posa dell’emulsione per fare aderire bene il nuovo manto stradale a quello esistente. L’opera è in previsione di conclusione oggi”.