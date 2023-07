Monopattini in città, inaugurato a Lecco il nuovo servizio di sharing mobility

Questa mattina la presentazione davanti al Comune

Attivate in città 20 e-bike e 65 monopattini

LECCO – La premessa è quella di “porre maggior attenzione all’ambiante” e, nel contempo, agevolare quei cittadini che “nel quotidiano, provano a ridurre il loro impatto ambientale, anche attraverso l’utilizzo di biciclette, monopattini e vetture elettriche”.

Così questa mattina, davanti al municipio di Lecco, è stato inaugurato dal Comune in collaborazione con la società Figorent (che opera in altri 60 Comuni in Italia) il nuovo sharing mobility che prevede l’installazione di 85 veicoli di cui 20 e-bike e 65 monopattini, implementabili fino ad un numero massimo di 150 posizionati, da posizionare nelle stazioni individuate in città riconoscibili da un’apposita segnaletica orizzontale e rintracciabili su un’apposita Applicazione scaricabile sul proprio Smartphone. (QUI LA MAPPA).

“Con questo servizio dimostriamo che la mobilità integrata è possibile all’interno di una strategia che vuole decongestionare la città dal traffico – ha dichiarato il sindaco Mauro Gattinoni – Due anni fa abbiamo cominciato con i bus gratis per gli under 19 e siamo a 4 mila tessere attivate, ora attiviamo la sharing mobiliti con e-bike sharing e monopattini. Un’alternativa possibile e praticabile nell’ottica di un’evoluzione verso la mobilità integrata attraverso un modello che espandersi”.

Soddisfatta anche l’assessore allo Sviluppo Urbano Renata Zuffi: “Abbiamo iniziato a parlare di sharing un anno e mezzo fa, per capire che utenza potesse avere la nostra città. Con l’iniziativa di oggi, possiamo dire che il progetto che cresce sempre più, è lo abbiamo pensato sia per i residenti, sia per chi viene da fuori per lavoro o studio e semplicemente per visitare la nostra città. Quella di oggi è una piccola partenza”.

Stefano Supplizi amministratore della società Figorent ha da subito ringraziato l’Amministrazione “che ha avuto il coraggio di affrontare la sfida della sostenibilità in maniera innovativa”. “Oggi – ha aggiunto – abbiamo piantato un seme, lo coltiveremo insieme”.

Già operativa in 60 Comuni italiani, Figorent consente attraverso l’apposita App, da scaricare sul proprio smartphone, di attivare attraverso un QR Code un abbonamento orario, giornaliero, mensile o annuale che consente si sbloccare e attivare l’e-bike o il monopattino e di usarlo subito.

“Abbiamo immaginato un modello diverso ed innovativo, creando reti di comuni – ha spiegato Supplizi – Stiamo infatti dialogando con le amministrazioni limitrofe per estendere il sevizio. Non stiamo parlando di spostamenti esclusivamente ricreativi, ma di un servizio che vuole sostituire i sistemi di mobilità tradizionale”.

Per quanto concerne il problema di eventuali parcheggi selvaggi e abbandono dei mezzi, Supplizi ha sgombrato ogni dubbio: “I mezzi non possono essere abbandonati come si vede in tante città e questo eviterà confusione e caos all’interno della città, anche grazie ad una rete di parcheggi che estenderemo dal centro ai rioni. Ovviamente non mancheremo di interfacciarci con l’Amministrazione per potenziare e migliorare sempre di più il servizio”.

I COSTI

Politiche tariffarie e agevolazioni per residenti e studenti:

– Abbonamento mensile (mese solare) per i soli residenti a 19,90 euro, per corse di

massimo 30 minuti intervallate da minimo 20 minuti di sosta.

– Corsa normale con 1 euro per lo sblocco in aggiunta alla tariffazione al minuto pari

a 0,25 centesimi di euro.

– Tariffa giornaliera da 9,99 euro con sbloccaggio dei veicoli illimitato.

– Tariffa di 7 giorni da 39,99 euro composti da massimo 60 minuti di utilizzo al giorno,

con sbloccaggio infinito.

Superati i limiti orari negli abbonamenti a limite temporale (mensile, giornaliero), si

attiverà la tariffazione al minuto.