Navigazione Laghi e Policlinico di Milano insieme contro la violenza sulle donne

Formazione e sensibilizzazione per il personale

“Attraverso la conoscenza di atteggiamenti e forme di violenza, possiamo migliorare la nostra consapevolezza”

LECCO – Navigazione Laghi, l’Ente vigilato dal Ministero dei Traporti e il Policlinico di Milano, danno avvio ad un accordo quadro che ha come asse portante la formazione e la sensibilizzazione di tutto il personale aziendale deputato al trasporto pubblico lacustre sul tema della violenza contro le donne.

“Un progetto virtuoso nato dalla collaborazione tra due realtà pubbliche – commenta Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente – con l’obiettivo di informare, formare e sensibilizzare i dipendenti della Navigazione Laghi su un tema di estrema importanza sociale, la lotta e il contrasto alla violenza di genere”.

“L’Istat ci dice che oggi rispetto al passato si parla sempre più di violenza sulle donne, ma a permanere purtroppo sono ancora i pregiudizi nei confronti di coloro che hanno subito violenza. Ed è proprio nel contrastare la cultura consolidata del pregiudizio che abbiamo l’obbligo di intervenire. Noi abbiamo scelto di farlo informando e formando donne e uomini che lavorano nella nostra realtà aziendale, creando consapevolezza sul tema, sulla capacità di riconoscere le diverse forme di violenza e sugli strumenti utili per ottenere sostegno”.

“Spesso siamo portati a credere che certe realtà siano lontane dal nostro vissuto quotidiano – commenta Marco Giachetti, Presidente dell’ospedale Policlinico di Milano – ma attraverso la conoscenza di atteggiamenti e forme di violenza possiamo migliorare la nostra consapevolezza di un fenomeno purtroppo molto diffuso nella nostra società che può toccare tutti noi. Sono molto felice che Gestione Navigazione Laghi abbia voluto intraprendere questo percorso formativo per il suo personale, è un gesto di grande impatto socioculturale e premia la governance dell’Ente per la sua lungimiranza. Il Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD), centro antiviolenza pubblico all’interno del Policlinico di Milano, è una realtà modello nel percorso di accoglienza, cura e accompagnamento delle donne in difficoltà e sono sicuro che saprà fornire elementi utili e preziosi per riconoscere e contrastare tutti i fenomeni di violenza di genere”.