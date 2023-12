Opere pubbliche in città: “Tanti cantieri ai nastri di partenza”

Il sindaco: “Siamo al rush finale per numerose opere pubbliche”

La prossima settimana verrà sottoscritto il contratto con l’azienda che ha vinto la gara per il rifacimento del lungolago

LECCO – Il nuovo lungolago, Villa Manzoni, i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Bonacina: sono solo alcune delle opere pubbliche che prenderanno presto il via in città. Il sindaco Mauro Gattinoni ha dato un aggiornamento sui tanti cantieri in partenza.

“Siamo al rush finale per numerose opere pubbliche della città – scrive nella newsletter settimanale – abbiamo ricevuto due manifestazioni d’interesse per la gestione del Centro Civico Pertini, a Germanedo, e altrettante candidature per la gestione della “Piccola”, una volta terminati i lavori di ristrutturazione: ciò ci permetterà di costruire non solo i muri, ma soprattutto una proposta di qualità per i giovani”.

“La prossima settimana – continua il primo cittadino – sottoscriveremo il contratto con l’azienda che ha vinto la gara per il rifacimento del lungolago e incaricheremo l’impresa a cui verrà affidato il restauro di Villa Manzoni: entrambi sono progetti co-finanziati dal PNRR e permetteranno di dare maggior valore a immobili e spazi pubblici vitali per la nostra città”.

Sono in arrivo anche i progetti esecutivi per il raddoppio della pista ciclabile di Rivabella (con la realizzazione di una corsia ciclabile e di una riservata ai pedoni), e relativo collegamento ciclabile con la stazione ferroviaria di Maggianico. In arrivo anche il progetto esecutivo per il rifacimento delle passerelle pedonali lungo il ponte di Malavedo e di quella di via Ca’ Bagaglio. “Sempre con massima attenzione ai rioni, come da impegni presi, non appena è stato dismesso l’hub dei migranti presso l’ex scuola di Bonacina, il 30 novembre abbiamo puntualmente consegnato l’immobile all’impresa che inizierà i lavori di demolizione e quindi di realizzazione del nuovo asilo nido”.

“Da ultimo, ma solo in ordine temporale, nei prossimi giorni prenderà forma il progetto di riqualificazione dell’area verde di via Fra Galdino, a Pescarenico, per realizzare un nuovo parco giochi disegnato da uno staff d’eccezione: dagli anziani de “Il Giglio”, dai bambini della scuola materna “Corti” e dagli studenti del Politecnico di Milano, sede di Lecco”.

“Insomma, tanti cantieri al nastro di partenza! Permettetemi un grazie particolare all’Assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi e a tutto lo staff di area tecnica del Comune di Lecco, a partire dal suo Dirigente, per la cura e la dedizione” conclude il sindaco.