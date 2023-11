Ospedale di Lecco, Andrea Farina è il nuovo primario di cardiologia

Già facente funzione dopo il pensionamento di Savonitto, il nuovo direttore è stato presentato oggi

“Potenziare rapporti con università e territorio e potenziare la cardiologia come hub per le urgenze a livello interprovinciale”

LECCO – “Sono orgoglioso di accettare questa sfida. Sarà fondamentale potenziare i rapporti con l’Università di Milano e potenziare il ruolo della cardiologia come hub per le urgenze a livello interprovinciale. Un altro tema importante sarà il rapporto con il territorio e quindi la telemedicina. Farò del mio meglio per far funzionare il reparto”.

E’ stato presentato oggi il dottor Andrea Farina, nuovo Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell’ospedale di Lecco. 48 anni, dopo il pensionamento del dottor Stefano Savonitto, ha svolto negli ultimi mesi l’attività di Primario facente funzione.

“Stiamo proseguendo con i concorsi banditi nelle scorse settimane tra cui c’era anche quello di cardiologia – ha detto il Direttore Generale Asst Lecco Paolo Favini -. Il dottor Farina, cardiologo di livello nazionale con un’ottima produzione scientifica, è cresciuto in questo ospedale in sintonia con i colleghi di tutti i dipartimenti. E’ un professionista capace, competente e molto appassionato, nel 2017 ha conseguito anche la specializzazione in anestesia e rianimazione”.

Il dottor Farina ha collaborato anche alla nascita del Master in Terapia Intensiva Cardiologica dell’Università degli Studi di Milano, di cui è membro del comitato coordinatore nonché docente e tutor. Presso l’Asst Lecco è referente per l’integrazione ospedale-territorio e la telemedicina per parte cardiologica.

“Ho avuto modo di apprezzare le capacità cliniche e manageriali del dottor Farina con il valore aggiunto rappresentato dalla sua flessibilità – ha detto il direttore sanitario Vito Corrao -. Ha sempre approcciato i problemi con tempismo e capacità. Grazie per quello che ha già fatto ma soprattutto per quello che farà”.

Alla presentazione ha partecipato anche il capo di dipartimento dottor Giovanni Rossi che ha apprezzato la scelta di affidare il reparto a un direttore giovane, scelta non comune che però garantisce una crescita in prospettiva di tutto il reparto.

Durante la conferenza stampa era in programma anche la presentazione del nuovo direttore di Oculistica, il dottor Pierfilippo Sabella, rimandata a causa di una contingenza dell’ultimo minuto.