Ospedale di Lecco: Natale freestyle in Pediatria con Sbanda Brianza

Una giornata particolare per i piccoli pazienti dell’ospedale Manzoni

Mattinata di distribuzione di doni accompagnata da un workshop dedicato alla cultura street

LECCO – Una mattinata di distribuzione di doni accompagnata da un workshop dedicato alla cultura street quella che si è tenuta oggi, martedì 19 dicembre, nella Pediatria dell’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco.

Ad organizzarla, i volontari e gli istruttori qualificati Fisr/Coni dell’associazione sportiva Sbanda Brianza, con sede ad Olginate, attiva sul territorio con corsi di skateboard e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale per l’organizzazione di grandi eventi e gare di Downhill Skateboard, accompagnati da Matteo Dell’Orto, C.T. della Nazionale Italiana di Downhill Skateboard.

Grazie al ricavato della raccolta fondi organizzata dall’associazione olginatese, infatti, è stato possibile distribuire doni a tutti i pazienti del reparto e sperimentare, per la prima volta in corsia, la disciplina dello skateboard. Ad intrattenere pazienti e operatori la scuola di musica Six Sound, con un laboratorio musicale tenuto da Roberto Limonta con percussioni e strumenti a corda.

A conclusione di questa mattinata movimentata sulle rotelle a ritmo di musica, durante il taglio del panettone, i piccoli partecipanti si sono poi improvvisarsi artisti per colorare la loro nuova tavola da skateboard.