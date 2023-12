Ospedale. Importante certificazione per l’Oncoematologia

117 trapianti di cellule staminali periferiche presso il reparto di Oncologia

Ottenuta Jacie, prestigiosa certificazione internazionale di eccellenza nel campo trapiantologico

LECCO – L’Asst di Lecco annuncia un ulteriore consolidamento dei servizi offerti nel campo dell’oncoematologia ottenendo l’accreditamento JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT), una prestigiosa certificazione internazionale di eccellenza nel campo trapiantologico.

L’importante riconoscimento è stato ottenuto grazie all’impegno del personale medico, infermieristico e tecnico della Struttura Semplice di Oncomematologia e di Medicina Trasfusionale, oltre all’Ufficio Qualità, per l’adeguamento delle procedure agli standard europei richiesti e l’aggiornamento in campo scientifico registrate nel corso del “Programma Metropolitano Niguarda-Lecco” per i trapianti di cellule staminali.

Così Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco: “Siamo lieti di annunciare un accreditamento di eccellenza, il JACIE, riconosciuto a livello internazionale ai centri specializzati nel trapianto di cellule staminali, che implementa ulteriormente la qualità della attività trapiantologica per i nostri pazienti affetti da mieloma e linfoma. Questo rappresenta nel tempo anche un miglioramento quantitativo significativo. Un risultato reso possibile grazie al grande sforzo e al grande impegno di tutti i nostri professionisti che, in questi anni, si sono prodigati per raggiungere questo importante traguardo”.

“La nostra Oncoematologia ha una storia consolidata nell’assistenza ai pazienti oncoematologici, avviando le proprie attività fin dai primi anni 2000, con un’attenzione particolare ai pazienti del nostro territorio – ha aggiunto Antonio Ardizzoia, Direttore Dipartimento Area Oncologica ASST Lecco – Tra le attività svolte, la cura e il monitoraggio dei pazienti affetti dai tumori ematologici più diffusi, quali mieloma, linfomi di Hodgkin e linfomi non Hodgkin, leucemia linfatica cronica, neoplasie mieloproliferative croniche e leucemie acute del paziente anziano non candidato a trapianto allogenico di midollo osseo. Collabora, inoltre, attivamente con importanti centri ematologici lombardi per la gestione dei casi più complessi o rari, nonché per trattamenti intensivi”.

“Il nostro percorso trapiantologico è stato sviluppato in collaborazione con il Centro Trapianti di Midollo Osseo dell’Ospedale Niguarda di Milano, dove vengono eseguite le fasi di leucaferesi e crioconservazione delle cellule staminali. Da quasi vent’anni, offriamo ai pazienti affetti da mieloma la possibilità di completare il loro percorso di cura presso la nostra ASST, inclusa la procedura di trapianto di cellule staminali periferiche autologhe. Fin dall’inizio di questa attività, abbiamo eseguito con successo centodiciassette trapianti di cellule staminali periferiche presso il reparto di Oncologia” ha commentato Michela Anghilieri, responsabile SS Oncoematologia ASST Lecco.

Soddisfazione è stata espressa anche da Elena Rusconi, coordinatrice infermieristica SC Oncologia ASST Lecco: “Il nostro compito, in questi ultimi anni, è stato quello di istruire e rendere quindi esperti e autonomi nella fase del trapianto il maggior numero di infermieri presenti in reparto. Per poter realizzare questo è stata utilizzata la formazione su campo presso l’Ospedale Niguarda e delle schede di valutazione e apprendimento specifiche per il paziente trapiantato. Il percorso ci ha quindi permesso di migliorare le nostre competenze professionali atte ad ottenere alti livelli di sicurezza in ambito ultraspecialistico ad alta complessità. Questo riconoscimento a livello internazionale non può che rendere tutti noi orgogliosi dei qualitativi raggiunti in questi anni”.