Ospedale, raggiunta l’intesa con i sindacati sui tempi di vestizione

Trovato finalmente l’accordo sulla retribuzione dei tempi di vestizione per gli operatori dell’ospedale

Saranno retribuiti sette minuti. I sindacati: “Riconosciuto ai lavoratori un ulteriore beneficio”

LECCO – Dopo circa due anni di confronto tra l’ASST di Lecco e le Organizzazioni Sindacali, è stato raggiunto l’importante accordo sindacale sui tempi di vestizione degli operatori, un tema che ha dato vita ad una complessa interlocuzione tra azienda e sindacati, superando veti e contrapposizioni.

L’accordo (al momento sottoscritto da UIL FPL, CISL FP, Nursing UP) prevede, in linea con le conciliazioni concluse davanti al Giudice del Lavoro, la retribuzione di sette minuti complessivi per le operazioni di vestizione e svestizione in relazione alla prestazione lavorativa effettivamente svolta nel periodo precedente il 21 maggio 2018, data di vigenza dell’attuale Contratto Nazionale di Lavoro, tenuto conto dei tempi di prescrizioni. Per i lavoratori che aderiranno all’accordo, il monte ore dovuto sarà retribuito con le competenze del mese di giugno 2022.

“Sono particolarmente soddisfatto che un così complesso confronto si sia concluso positivamente; dico grazie all’impegno di UIL FPL, CISL FP, Nursing UP, che hanno condiviso con noi soluzioni importanti nell’interesse dei lavoratori – commenta Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco – Si è lavorato con impegno e spirito costruttivo affinché i lavoratori percepiscano il riconoscimento economico in merito ai tempi di vestizione. Altro punto di forza dell’accordo risiede nella volontarietà di ciascun lavoratore che potrà decidere liberamente di aderire all’accordo stesso”.

Il personale che intende aderire all’intesa dovrà comunicare entro il 30 aprile 2022 la propria manifestazione di interesse ai contenuti dell’accordo e procedere alla conciliazione in sede protetta, assistito dall’organizzazione sindacale di riferimento. Le modalità di adesione all’intesa verranno comunicate direttamente dalla ASST Lecco.

“Con questa firma di fatto riconosciamo ai Lavoratori della ASST un ulteriore beneficio economico che non grava su fondi aziendali ma direttamente sui capitoli di bilancio della ASST Lecco per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro – scrivono in una nota CISL FP, UIL FPL DEL LARIO E NURSING UP – Ancora una volta diamo un possibilità a tutti gli aventi diritto al pagamento dei tempi di vestizione, mettendo la firma su un accordo che se ulteriormente prorogato avrebbe di fatto danneggiato il personale. Il nostro impegno sempre quello di operare e contrattare con il solo fine di portare beneficio ai lavoratori”.

La FP CGIL, presente all’incontro, si è riservata la possibilità di eventuale adesione nei prossimi giorni di Gennaio.

“Come FP CGIL abbiamo chiesto già nel 2019 un accordo complessivo per tutto il personale, evitando di passare per le aule di tribunale – spiegano dal sindacato – L’ipotesi proposta dalla direzione aziendale dell’ASST di Lecco accoglie parte delle nostre richieste, in particolare la proposizione di un accordo valevole per tutti i dipendenti, anche per quelli che non hanno proposto alcun ricorso vertenziale”. Il sindacato della Cgil aveva chiesto che venissero retribuiti 10 minuti.

“Come FP CGIL abbiamo comunicato la necessità di procedere alla verifica di alcuni aspetti di natura giuridica prima di sciogliere definitivamente la riserva sulla firma dell’accordo. Per adesso – concludono – registriamo un importante passo in avanti, solo poche settimane fa proporre un accordo sindacale rispetto ai tempi di vestizione sembrava una cosa impossibile, oggi è realtà”.