Polo di Lecco. Un convegno sulla sicurezza nelle immersioni subacquee

In programma sabato 24 febbraio aperto a tutti e a ingresso gratuito

Evento organizzato dalla Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica in collaborazione con la Fondazione Mistral, Sub Adda, Lecco Sub e NADD Dive Passion

LECCO – Un convegno sulla sicurezza nelle immersioni subacquee presso il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

L’evento, organizzato dalla Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica in collaborazione con la Fondazione Mistral, Sub Adda, Lecco Sub e NADD Dive Passion, è in programma per sabato 24 febbraio e sarà gratuito e aperto a tutti gli interessati.

Il programma del convegno prevede una sessione mattutina di immersioni con il Team Tek Drive NADD alle ore 10, a cui seguirà la sessione pomeridiana a partire dalle ore 14:45 con la prima sezione del convegno.

Nel corso della conferenza, esperti di fama nazionale affronteranno diverse tematiche legate alla sicurezza in immersione.

Si inizia alle ore 14:45 con Stefano Torti che aprirà il convegno e presenterà i relatori. Successivamente alle ore 15:00 è il momento di Ennio Talamonti che affronterà il tema “Forame ovale pervio cosa fare?“.

Proseguirà Pasquale Longobardi alle ore 15:30 con “Immersioni in sicurezza e benessere“. Mezz’ora dopo, Francesco Fontana parlerà di “Ergonomia del subacqueo, prevenzione dei disturbi articolari e della colonna vertebrale“.

Si continua alle ore 16:30 con Gabriele Paparo che parlerà “Dell’importanza della formazione nella subacquea tecnica“. Per finire, alle ore 17:00, Andrea Aliverti tratterà del “Corso di Laurea Magistrale in Mechanical Engineering, Indirizzo Sports Engineering“.