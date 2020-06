Rancio. Restyling per la bacheca del gruppo antincendio Alpini Monte Medale

LECCO – Una mezza giornata di lavoro per i volontari del gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale che hanno rinnovato il look della bacheca situata poco dopo la stanga della strada del vallo, a Rancio alto, nei pressi della partenza dei sentieri che vanno al San Martino e in Medale.

La bacheca era stata realizzata nel 2017 grazie al supporto economico dell’allora Acel Service, oggi Acel Energie. La bacheca, oltre alle informazioni sui sentieri, contiene anche un ricordo ai caduti per la montagna. I volontari hanno ripitturato la struttura in legno e piantato nuovo fiori (offerti dall’azienda agricola Milani Nicola) nell’aiuola attorno alla bacheca.