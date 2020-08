Rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: isolamento fiduciario in attesa del tampone

Ats Brianza ha diramato le modalità operative

Compilazione di un modulo e isolamento in attesa del tampone

LECCO – Dal 13 agosto coloro che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna devono compilare un modulo (CLICCA QUI). Le persone di rientro in Italia verranno quindi contattati da Ats Brianza per l’effettuazione del tampone. In attesa di sottoporsi al test, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Questa misura non è prevista qualora sia presentata al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Per informazioni i numeri telefonici sono i seguenti: 0362 304873/72/76/77 – dipartimento.igiene@ats-brianza.it.

LEGGI L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE