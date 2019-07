Rotary Club Lecco Manzoni, il nuovo presidente è Elena Vaccheri

Cambio al vertice dell’associazione lecchese, eletta presidente Elena Vaccheri

“Proseguiremo sulla strada già percorsa, con uno sguardo ai giovani”

LECCO -Il mese di luglio, come da tradizione, ha segnato il passaggio di consegne alla presidenza del Rotary Club Lecco Manzoni.

Durante la serata dedicata a questo evento, il presidente uscente, avvocato Stefano Artese, che ha diretto il club per il mandato 2018-2019, ha quindi passato il testimone a Elena Vaccheri, commercialista lecchese e socia di lunga data del Lecco Manzoni, che si è detta “entusiasta di guidare il club lungo un percorso all’insegna della continuità, perseguendo i fini e gli scopi rotariani e rivolgendo una particolare attenzione ai giovani”.

“Il tutto – ha precisato Vaccheri – agendo sempre nella consapevolezza di quanto ci insegna il nuovo motto rotariano per l’anno 2019-2020, che recita “Il Rotary connette il mondo”.

Artese, dal canto suo, ha ringraziato i soci del club per l’intenso percorso condiviso e ha ribadito la propria soddisfazione “per il clima di amicizia e di progettualità che si è rinforzato nel tempo e che pone le basi per un futuro sempre più dinamico per il Rotary Lecco Manzoni”.

Il nuovo consiglio direttivo

La cerimonia del passaggio di consegne è stata anche l’occasione per nominare la squadra che affiancherà Vaccheri in questa esperienza.

Il Consiglio Direttivo 2019-2020 vede riconfermati Chiara Bonaiti nel ruolo di Vice Presidente e Paolo Balzarini nel ruolo di Tesoriere, nonché Presidente della Commissione Amministrazione e Sviluppi.

Il nuovo segretario è Erik Lucini mentre assume la carica di Prefetto Barbara Panzeri. Anna Rusconi è nominata Incoming President e Stefano Artese diventa, appunto, Past President. Affiancano il gruppo nelle vesti di consiglieri Giulia Achler – nominata anche presidente alla Commissione per la Pubblica Immagine – Guido Brotto e Gaetano Papa.

A Giulia Zanesi spetta invece la presidenza della Commissione Fondazione Rotary, a Sebastiano Trombetta la delega ai Progetti e a Hooman Soltani la Commissione Azione Giovanile. Infine, Susanna Farina viene riconfermata nel ruolo di Ambasciatrice e Graziana Gatti è Responsabile ai Rapporti con le Istituzioni.

Ricco il programma degli incontri in calendario che, dopo la pausa estiva prevista per il mese di agosto, riprenderanno a settembre approfondendo i temi dell’arte, dello sport, della salute e, come sempre, dell’impegno civile.

Prossimamente verranno definiti anche i ‘progetti’ che verranno perseguiti in questo nuovo anno rotariano e che, come sempre, saranno tesi a contribuire in modo attivo allo sviluppo del territorio in un’ottica di servizio e di progresso.