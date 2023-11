San Martino, messa in sicurezza dopo la frana: “Presto riapertura sentieri”

L’aggiornamento della vicesindaco Simona Piazza in aula

Eseguito il disgaggio in parete, in corso il rinforzo della rete paramassi

LECCO – Dovrebbero concludersi nei prossimi giorni gli interventi di messa in sicurezza sul San Martino dopo la frana dello scorso 31 ottobre (leggi qui). A dare un aggiornamento in Consiglio Comunale lunedì sera la vicesindaco Simona Piazza su richiesta del consigliere Casto Pattarini (PD) durante le domande di attualità.

“Le ordinanze di chiusura dei sentieri per le falesie e i Pizzetti sono ancora in vigore – ha fatto sapere Piazza – gli interventi di messa in sicurezza in parete sono già stati eseguiti, stiamo procedendo con un rinforzo a valle nei pressi della rete paramassi”.

“Inizialmente si pensava di dover eseguire un intervento con tiranti in parete – ha proseguito la vicesindaco – ma un sopralluogo eseguito dai rocciatori in quota ha evidenziato la necessità di effettuare un solo leggero disgaggio della parte di materiale rimasto in parete, senza dover forarla. Il disgaggio è stato eseguito e ora è in corso il consolidamento dei detriti a valle e il rinforzo della parte bassa delle reti che insistono sul vallo”.

Poco più di 41 mila euro l’importo dei lavori: ora l’obiettivo è terminare al più presto il consolidamento e revocare le ordinanze di chiusura dei sentieri.