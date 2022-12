Santo Stefano: scuola primaria e dell’Infanzia in festa per il Natale

Questa mattina incontro interattivo con gli alunni del Bertacchi e arrivo di Babbo Natale alla scuola dell’infanzia

Martedì alla Primaria festa a scuola dedicata alle famiglie protagonisti gli alunni con canti e balli

LECCO – Mattinata di emozioni per bimbi dell’infanzia Santo Stefano di Lecco che hanno accolto i ragazzi di 3^ A del Bertacchi accompagnati e guidati dalle loro professoresse. Gli studenti dell’istituto superiore lecchese hanno regalato un meraviglioso spettacolo interattivo dove piccoli e grandi si sono potuti mettere in gioco in un clima gioioso e spensierato.

Alla fine dell’evento la grande sorpresa per i più piccoli con l’arrivo di Babbo Natale, che ha portato un dolce pensiero e più di 70 libri che l’associazione “Favoleggiamo” ha voluto donare alla scula dell’Infanzia grazie alla raccolta del 5 per mille.

Martedì 20 invece è stata la scuola Primaria a fare festa insieme alle famiglie con i bambini che sono stati i veri protagonisti proponendo canti e balli. Una mattinata meravigliosa in un clima gioioso in quello che è stato l’ultimo giorno di scuola prima dello stop natalizio!

“Dovremmo proprio imparare tutti a vivere come fanno i bambini con le emozioni a fior di pelle, gli occhietti sognanti e sorrisi stampati in volto – dichiarano soddisfatte le maestre e le coordinatrici – Cogliamo l’occasione per augurare a tutte le famiglie giorni di gioia, pace e serenità!”.