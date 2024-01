Sette allieve della scuola di danza Contatto al talent show The Coach

I casting si sono svolti a inizio gennaio, sette le danzatrici ammesse

A luglio la fase ‘Academy’ a Bologna, il programma andrà poi in onda a settembre

PESCATE – La scuola di danza ‘Contatto The School’ di Pescate parteciperà al programma televisivo The Coach il prossimo settembre. La bella notizia è arrivata nei giorni scorsi: la scuola, diretta da Marta Ratti, ha ospitato a inizio gennaio i casting del talent show televisivo in onda sulla Rete 7 Gold che si sono conclusi con l’ammissione alla fase Academy di sette danzatrici, due singole e un gruppo di cinque: Karen Frabetti (la più giovane, 9 anni), Martina Rusconi (15 anni), Lucrezia Buccio, Marta Predomo, Lisa Brizzolara, Vanezza Ozimo e Roberta Farrella. Tutte le atlete praticano danza aerea.

“Siamo davvero contente – fa sapere Marta, direttrice della scuola – i casting sono stati un’esperienza interessante e sicuramente formativa per le allieve, ma anche per noi insegnanti: vedere i nostri ragazzi ‘giudicati’ da persone che non conoscono è stata una bella prova. Ringrazio di cuore i giudici, Elena De Laurentiis, Ciro Scognamiglio e Luca Garavelli per il lavoro svolto”.

Il prossimo 11 luglio le ragazze selezionate andranno a Bologna per tre giorni di lezioni, la cosiddetta fase di Academy: “Terminata questa parte ci sarà la selezione squadre da parte dei coach, squadre che poi si sfideranno poi durante il talent” spiega Marta che parteciperà al programma come coach “siamo sicure che sarà un’occasione importante anche di crescita personale e non solo come artiste”. In bocca al lupo a tutte!

