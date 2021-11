Si innamorano al Politecnico e si sposano a Lecco. La storia di Asli e Vasil, studenti ‘fuorisede’

Lei turca, lui bulgaro. Si sono conosciuti al Politecnico e sabato mattina convoleranno a nozze

A sposarli Alberto Pirovano, presidente del Cai di Lecco e titolare dello studio dove Asli ha svolto uno stage due anni fa

LECCO – Una bella storia d’amore e integrazione, cominciata al Politecnico di Milano (sede di Lecco). E’ quella tra Asli e Vasil, due giovani ragazzi stranieri che domani, sabato 27 novembre, convoleranno a nozze. A sposarli sarà Alberto Pirovano, presidente del Cai di Lecco e titolare dello studio dove Asli ha svolto uno stage.

Asli, 29 anni, è una giovane ragazza turca di Edirne (nella Turchia continentale, al confine con la Bulgaria) laureata in Architettura, approdata a Lecco per proseguire gli studi al Politecnico (corso magistrale in inglese). L’incontro con Pirovano avviene per caso: “Due anni fa circa avevo messo un avviso per tirocinanti presso il mio studio, avevo bisogno di aiuto per alcuni lavori e tra i tanti curriculum mi arrivò quello di Asli che viveva a Lecco. E’ stata qui circa 6 mesi, poi si è laureata”.

E proprio Università Asli incontra Vasil (33 anni), studente bulgaro di Ingegneria Ambientale rimasto a lavorare al Politecnico dopo la laurea come ricercatore. Tra le aule del Politecnico Asli e Vasil si sono innamorati. Poco dopo, la decisione di convivere e infine di sposarsi: “Asli mi ha chiamata per avvisarmi e mi ha invitata insieme alla mia compagna al matrimonio – ha raccontato Pirovano – naturalmente è stata una bellissima sorpresa, dopotutto il percorso che ha fatto con me è stato marginale rispetto all’esperienza universitaria vissuta a Lecco, vuol dire che qualcosa è rimasto e il suo invito mi ha fatto davvero piacere”.

Sarà proprio Pirovano a sposare Asli e Vasil domani mattina (la cerimonia è prevista alle 11 in Comune): “Il sindaco Gattinoni non poteva per altri impegni, così mi sono proposto di celebrare io l’unione dei due ragazzi. Asli è stata molto felice!”.

“Credo che questa sia proprio una bella storia, segno della ricchezza, anche umana, che l’Università può portare in città – ha commentato Pirovano – è lo spirito con cui Valassi (Vico, ndr) ha fortemente spinto per la realizzazione della sede lecchese del Politecnico, luogo non solo di prestigio accademico ma di scambio, incontro e crescita”. In effetti, l’Università è la cornice della storia di Asli e Vasil che a Lecco hanno poi deciso di creare la loro famiglia. “Tanti sono gli studenti stranieri e non solo che scelgono di frequentare il Politecnico, molti di loro sono rimasti in città continuando il loro percorso. A riprova che l’Università a Lecco non è solo un mordi e fuggi e che questi ragazzi sono il ‘fuoco’ per ravvivare il tessuto cittadino e della nostra comunità” ha concluso Pirovano.