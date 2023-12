Sui monti lecchesi lo spettacolo delle fiaccolate dell’Antivigilia

Serata perfetta per le tradizionali fiaccolate dell’Antivigilia sulle montagne

LECCO – Non è l’Antivigilia di Natale senza le tradizionali fiaccolate che ogni anno illuminano le montagne lecchesi. Il suggestivo spettacolo si è tenuto sabato sera: le luci, allestite su tutte le principali vette che circondano la città, si sono accese all’imbrunire, a partire dalle 17.30.

In Medale è’ tornata a brillare la storica via Cassin e, non distante, la ferrata. Illuminato anche il Regismondo grazie al gruppo dei Beck e, come da tradizione, il San Martino dove in tantissimi, muniti di pile e frontali, hanno risalito il sentiero per la cappelletta.

Sul Resegone invece grazie al gruppo alpinistico Gamma si è accesa la ferrata Gamma1.

Oltre il lago lo spettacolo è stato offerto dalle due tradizionali fiaccolate lungo la ferrata del Corno Rat, allestita dal Soccorso Alpino, e sulla cresta Osa in Moregallo.

Complice il meteo perfetto (con temperature decisamente primaverili), lo spettacolo è stato, ancora una volta, grandioso ed emozionante.

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Giancarlo Airoldi)