Tagme invita tutti al “Salottone” per la tradizionale cena benefica

Appuntamento sabato 4 maggio con l’associazione nata per aiutare Padre Donghi

Il ricavato servirà per sostenere i missionari del Pime in Guinea Bissau

LECCO – La data da ricordare è quella di sabato 4 maggio (ore 19.30), quando l’Associazione Tagme – Diamoci di fare si ritroverà al Salottone Arcobaleno di San Giovanni per la tradizionale cena benefica. Tutti sono invitati a partecipare alla sera per stare insieme ma anche per sostenere i missionari del Pime in Guinea Bissau.

L’associazione era nata per sostenere padre Roberto Donghi, missionario lecchese del Pime in Guinea Bissau venuto a mancare nell’aprile 2021, ma Tagme non si è mai fermata e ha continuato a cercare di dare una mano alla missione per proseguire quello che era stato costruito da padre Donghi.

Per la cena del 4 maggio, organizzata con la collaborazione dell’Operazione Mato Grosso, è richiesto un contributo di 25 euro (bambini sotto i 5 anni gratis, fino a 12 anni 10 euro). Prenotazioni entro il 28 aprile al numero 331 9819838 (Sara) telefonare dalle 18 alle 21 o WhatsApp. Oppure mandare una mail a tagmediamocidafare@gmail.com.