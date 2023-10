Talenti in volo, un momento formativo dedicato agli insegnanti di elementari e medie

Stefano Laffi sarà il docente del corso, in programma l’8 novembre

Il format ideato da Confcommercio Lecco e Comune di Lecco per valorizzare i giovani e i loro talenti

LECCO – Seconda tappa per il progetto “Talenti in volo”, format ideato da Confcommercio Lecco e Comune di Lecco per valorizzare i giovani e i loro talenti. Dopo lo straordinario successo della serata in sala Ticozzi – con le premiazioni dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco meritevoli dal punti di vista scolastico, sportivo o del fair play – l’8 novembre è in calendario un secondo appuntamento.

Si tratta di un corso di formazione per docenti dal titolo “L’esperienza come chiave di lettura dei talenti”. L’incontro si terrà presso Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco dalle ore 17 alle ore 18.30. Docente del momento formativo promosso nell’ambito dell’iniziativa “Talenti in volo” sarà l’economista e sociologo Stefano Laffi, che svolge da 30 anni attività di ricerca sociale e che ha insegnato Sociologia urbana presso l’Università Bicocca e Metodologia della ricerca sociale presso l’Università Cattolica e al Politecnico di Milano; Laffi si è occupato a lungo di ricerca sociale intorno all’infanzia e alla condizione giovanile. Il suo intervento formativo di mercoledì 8 novembre verterà sulla “Teoria del Flow”, per guidare al riconoscimento degli ambiti elettivi di ciascun studente e per aiutare a capire in quali campi o in quali condizioni uno dà il meglio di sé.

Le iscrizioni al corso, rivolto in primis agli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vanno effettuate entro il 3 novembre compilando il seguente form https://forms.gle/39FfX1Vrrb2Pg67Q6.

Antonio Peccati, presidente Confcommercio Lecco

“Siamo contenti di potere proporre questo secondo appuntamento con “Talenti in volo”. Il progetto vuole da un lato esaltare le qualità e i talenti dei ragazzi e dall’altro offrire ai docenti strumenti e percorsi che possano agevolare la crescita creativa delle nuove generazioni. Questo momento formativo ad hoc nasce proprio con questo intento: dare una mano ai nostri insegnanti perché possano avere maggiori opportunità nell’aiutare gli studenti a fare emergere le loro potenzialità, a qualunque ambito esse appartengano. Come ho già avuto modo di evidenziare in occasione del lancio di questa iniziativa, “avere talento” può assumere diversi significati: saper fare particolarmente bene qualcosa, eccellere naturalmente in una materia, in un’attività, nelle relazioni, con la naturale conseguenza di saper produrre un “valore” attraverso l’intelletto, l’ingegno, il pensiero e la mente”

Emanuele Torri, assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco

“La positiva collaborazione con Confcommercio, che ha portato alla serata “Talenti in volo” dello scorso mese di maggio, prosegue con questa importante opportunità di formazione per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Se l’obiettivo è quello di aiutare i giovani a scoprire il talento che abita dentro di loro, è fondamentale che gli insegnanti che li accompagnano nel processo di crescita siano consapevoli di come guidarli alla scoperta delle risorse che ciascuno di loro possiede. Ringrazio Confcommercio per la proposta e per la condivisione di questo percorso”.