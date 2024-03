Lecco. Nuovo regolamento per i taxi: “Vogliamo migliorare il servizio”

Il Comune si appresta ad approvare le modifiche a un regolamento che risale al 1955

Autorizzazioni temporanee e nuove tariffe, ecco le principali novità

LECCO – Favorire una collaborazione sempre più proficua tra i taxisti, prevedere la possibilità di rilasciare le autorizzazioni temporanee per dare maggiore copertura al servizio e anche una revisione delle tariffe. Sono questi alcuni dei punti del nuovo regolamento dei Taxi che il Comune si appresta ad approvare.

Ad illustrare il tema, martedì sera in commissione, l’assessore Giovanni Cattaneo: “Il nostro regolamento è molto datato, risale al 1955 e nel frattempo come facilmente immaginabile le esigenze sono fortemente cambiate. Sono due gli obiettivi che ci prefiggiamo nel rivedere le regole, garantire omogeneità del servizio e la copertura delle richieste nei momenti di maggiore affluenza. Lo scorso anno, tra primavera e autunno, si sono registrati importanti disservizi a causa della scarsa disponibilità di auto, soprattutto negli orari serali. Ricordo che il nostro territorio non è solo meta di viaggiatori del tempo libero, ma anche di lavoratori che hanno esigenze specifiche, penso ai collegamenti aeroportuali ma anche alle stazioni, è opportuno organizzarsi per dare un servizio efficiente”.

Il nuovo regolamento, dopo un passaggio in Giunta, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. “Sei sono gli articoli particolarmente importanti – ha spiegato Cattaneo – prevedono in primo luogo l’istituzione di una commissione dedicata al servizio Taxi dove poterci confrontare con i titolari delle licenze, quindi l’abilitazione alla creazione di ‘consorzi’ o comunque forme associative tra taxisti per fare rete e organizzarsi al meglio. Oggi 11 taxisti sui 13 attivi nel nostro Comune hanno l’app di Radiotaxi che consente una gestione più snella delle chiamate e delle richieste”.

Al vaglio del Comune anche la possibilità di poter rilasciare le autorizzazioni temporanee per poter estendere il servizio e la copertura della domanda: “In alcuni periodi dell’anno il servizio Taxi non riesce a soddisfare le richieste tuttavia il numero di licenze è vincolato e al momento non possiamo darne di nuove stabili, da qui l’idea di poter concedere delle autorizzazioni temporanee a chi ne farà richiesta. La durata di queste concessioni è ancora da definire – ha precisato Cattaneo – l’ipotesi al momento è di sei mesi, di volta in volta si aprirà un bando e vedremo se ci saranno soggetti interessati”.

Il nuovo regolamento impegnerà anche i taxisti a una maggiore trasparenza nello svolgere i turni di servizio, che dovranno essere comunicati, nell’ottica di evitare scorrettezze tra i singoli operatori: “Questa richiesta consentirà anche al Comune di sapere chi è in servizio e in quale fascia oraria, per fare chiarezza nei casi di disservizio”. Infine, verranno riviste le tariffe, ferme dal 2012.

“Era ora di mettere mano a questo regolamento – il commento del consigliere Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) – chiunque oggi giri l’Europa trova un servizio Taxi molto efficiente, è giusto che anche i nostri operatori, nel loro piccolo, si adeguino. C’è da sottolineare però che lo Stato è carente. Anche per il servizio Taxi Boat i Comuni hanno in mano le concessioni da distribuire e non possono farlo perché mancano i decreti attuativi e i sindaci giustamente non vogliono prendersi responsabilità”.