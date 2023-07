Teleriscaldamento: dal 10 luglio senso unico in via Baracca

Prosegue l’avanzamento del cantiere per la posa della rete a Lecco

Il termine delle opere in via Marco D’Oggiono resta confermato al 4 agosto

LECCO – Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori di posa della rete del teleriscaldamento a Lecco. Il termine delle opere in via Marco D’Oggiono resta confermato al 4 agosto, sino ad allora permane il senso unico di marcia in direzione di viale Dante.

Ancora attivi i cantieri lungo via Belfiore. Salvo complicazioni in corso di esecuzione, nel tratto ricompreso fra le vie Riccioli e via Baracca, i lavori proseguiranno sino al 9 luglio (sino ad allora resta in vigore il senso unico di marcia verso via dell’Eremo).

Per una settimana, dal 10 al 15 luglio, al fine di consentire la prosecuzione delle lavorazioni si renderà necessario introdurre un senso unico di marcia lungo via Francesco Baracca (da Via Tito Speri a Via Belfiore). Contestualmente verrà prorogato fino al 15 luglio il senso unico su via Belfiore nel tratto fra via Baracca e via Di Vittorio in salita verso l’ospedale.

Dal 17 luglio sino all’8 settembre, salvo imprevisti, verrà istituito un senso unico di marcia lungo via Besonda Inferiore in direzione ascendente, dalla rotatoria di via Fiandra sino alla via Belfiore.

“Le opere si succedono con la massima attenzione alle ripercussioni sul traffico e, lo ricordiamo, accompagnato da una comunicazione mirata in loco – hanno fatto sapere Acinque e Comune di Lecco -. È stata attivata una linea diretta con la cittadinanza che può fare riferimento al numero verde 800.077.464, alla casella e-mail info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it per ottenere ulteriori, specifiche informazioni. La rinnovata sezione del sito include: la descrizione dell’intero progetto sul teleriscaldamento nell’area lecchese; l’area clienti, in cui è possibile richiedere preventivi e sopralluoghi per l’allacciamento e un’area dedicata ai cantieri e alla mappa dei lavori, per consentire a tutti i cittadini di essere informati con congruo anticipo sulle aree soggette ai lavori e sulle conseguenti modifiche alla viabilità, nonché il piano generale dei lavori”.