Teleriscaldamento, via Amendola chiude due mesi. Commercianti preoccupati

Il cantiere da ieri, lunedì, fino al 2 dicembre

Inevitabili i disagi alla viabilità. Nessuna variazione per il mercato cittadino

LECCO – E’ stato allestito lunedì mattina, 9 ottobre, il cantiere per la posa della rete del teleriscaldamento lungo via Amendola: per consentire i lavori è stato chiuso il tratto di strada dalla Piccola fino all’incrocio con Corso Martiri della Liberazione. Il cantiere, come annunciato dal Comune, durerà 55 giorni, fino al 2 dicembre: verrà poi ripreso a gennaio per lasciare libera l’area in vista delle festività natalizie.

Rispetto alla viabilità, è stato per ora istituito un senso unico di marcia con direzione a salire da corso Martiri della Liberazione fino alla rotonda di via Digione. Inevitabili, già da lunedì mattina, i disagi al traffico con lunghe code lungo lungo via Amendola e in via Digione.

Alle difficoltà degli automobilisti si aggiungono quelle delle attività commerciali affacciate sul tratto di strada interessato dal cantiere che hanno sollevato le loro preoccupazioni per il lavoro.

“Sicuramente avremo ripercussioni – ha commentato la titolare del panificio – già questa è una zona isolata rispetto al centro, così siamo proprio tagliati fuori. I miei clienti erano abituati a passare di qui e a fermarsi anche solo il tempo di prendere il pane, lasciando l’auto fuori dal negozio, per i prossimi due mesi questo non sarà possibile. Sperando che i tempi del cantiere non si allunghino”. Sollevata anche una questione di sicurezza: “Da stamattina ho già visto almeno 3 auto scendere verso Corso Martiri pur con il divieto, per fortuna non saliva nessuno in quel momento e non è successo niente” ha raccontato la commerciante.

Dello stesso avviso anche i titolari del Caffè La Piccola: “Sarà più difficile per i clienti fermarsi, con la strada chiusa – il commento – ci saranno ripercussioni anche sul mercato cittadino che per noi fa da volano, vedremo come si mettono le cose”.

Per quanto riguarda il mercato, è stato l’assessore Giovanni Cattaneo a fare chiarezza: “Non ci saranno variazioni, il mercato è confermato. Proprio settimana scorsa abbiamo incontrato le associazioni di categoria per spiegare loro la situazione in vista del cantiere, di fatto gli ambulanti riceveranno indicazioni man mano che i lavori avanzeranno dal momento che il cantiere si sposterà lungo via Amendola a diverse altezze. Gli utenti del mercato invece potranno accedervi normalmente dalla rotonda di via Digione che resterà sempre libera”. L’assessore ha concluso: “Contiamo di terminare i lavori per l’inizio di dicembre in modo da non creare disagi per lo shopping natalizio”.