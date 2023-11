Tour Manzoniano: studenti del Parini fanno da Ciceroni agli alunni di Belledo

Giornata speciale quella di ieri, che rientra nel progetto Agenzia Virtuale ‘Parini Tour’

La Prof. Negri: “Opportunità per i nostri alunni dell’indirizzo Turismo di sperimentare sul campo competenze e preparazione”

LECCO – Bella iniziativa quella che ha visto protagonisti gli studenti della classe 5^ A dell’indirizzo Turismo dell’Istituto Parini i quali, per una mattina, hanno fatto da “ciceroni” agli alunni delle classi 5^ A e 5^ B della scuola primaria di Belledo ‘G. Oberdan’ accompagnandoli in un tour cittadino alla scoperta dei luoghi della città amati da Alessandro Manzoni e citati nel suo romanzo.

La giornata speciale si è svolta ieri, giovedì, con gli studenti del Parini che hanno potuto disseminare quanto appreso nell’ambito del loro percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che, tenuto conto del loro corso di studi, si incentra sulla conoscenza del territorio con le sue risorse paesaggistiche e storico-culturali e punta all’acquisizione delle competenze professionali utili a valorizzarne la positiva ricaduta turistica.

Dopo un momento di accoglienza presso l’istituto Pçarini di via Badoni, dove i ragazzi della primaria hanno trovato ad attenderli insieme agli studenti la dirigente Raffaella Crimella e le professoresse Maria Oggioni e Maria Patrizia Negri, la comitiva, divisa in due gruppi, è stata impegnata in un itinerario attraverso la città che è partito dal cortile interno del Parini (oggi contiguo al giardino della Villa del Caleotto e un tempo parte integrante della proprietà del conte Pietro Manzoni) ed ha coinvolto numerosi punti di interesse, tra cui il ritratto di Manzoni che spicca all’interno del grande murales di via Carlo Porta, la Chiesa dei Santi Materno e Lucia, generalmente identificata con il convento del padre Cristoforo, il punto del lungofiume di Pescarenico tradizionalmente considerato cornice della famosa pagina del romanzo che riferisce e l’addio ai propri monti e ai luoghi dei suoi affetti da parte di Lucia.

Al rientro in Istituto al termine della passeggiata, i piccoli ospiti hanno intrattenuto i compagni più grandi e le docenti con una apprezzatissima performance canora, forti dell’esperienza ormai quinquennale maturata nella formazione corale della loro scuola.

Una bella mattinata per tutti i ragazzi coinvolti quindi, che per la classe 5^ A del Parini ha avuto una significativa ricaduta didattica, come sottolinea la professoressa Maria Patrizia Negri, responsabile del progetto Agenzia Virtuale ‘Parini Tour’: “Si è trattato di una concreta opportunità per i nostri alunni dell’indirizzo Turismo di sperimentare sul campo le loro competenze e la loro preparazione. Il coro dei bambini ci ha regalato una vera emozione! Una bellissima esperienza che ha arricchito tutti. Ringraziamo la nostra dirigente che ha fatto da ponte tra i due istituti”.