BarroLoSpreco: un’impegno concreto contro lo spreco alimentare

Obiettivo: creare un movimento che coinvolga studenti, cittadini, commercianti e istituzioni nella lotta contro lo spreco alimentare

LECCO – Tre sfide contro lo spreco alimentare lanciate dal Distretto Culturale del Barro agli abitanti degli 8 comuni appartenenti al Distretto: Civate, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino.

La prima: un concorso a premi dedicato alle scuole primarie col quale si chiede ai giovanissimi studenti di ideare un messaggio, il più possibile incisivo ed efficace, che induca comportamenti corretti verso il cibo durante i pasti nelle mense scolastiche, rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie e che faccia riflettere sul dato nazionale che segnala uno spreco pari al 25% del cibo preparato, per un valore di 360 mila Euro al giorno.

La seconda: un concorso a premi dedicato agli abitanti col quale il Distretto chiede la realizzazione di una pubblicità progresso che favorisca buone pratiche per ridurre lo spreco alimentare nelle nostre case, che dai dati nazionali 2023, equivale a 67 kg/annui per abitante.

La terza sfida: la creazione di una rete di commercianti al dettaglio panifici, fruttivendoli, alimentari, e macellerie favorevoli a sostenere il progetto attraverso nuove modalità di ridistribuzione del cibo deperibile invenduto. Gli esercizi aderenti saranno riconoscibili per una vetrofania con la scritta ‘IO STO con BarroLoSpreco’.

Con lo slogan “Rispettiamo il cibo, combattiamo lo spreco” e in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare del 5 febbraio, il progetto si pone come obiettivo quello di creare un movimento che coinvolga studenti, cittadini, commercianti e istituzioni nella lotta contro lo spreco alimentare.

“Lo spreco alimentare non è solo un problema etico, ma anche economico e ambientale – spiegano dal Distretto Culturale del Barro – Secondo i dati nazionali, lo spreco di cibo in Italia è sceso del 25% nel 2023, un segnale incoraggiante che dimostra che il cambiamento è possibile. Tuttavia, c’è ancora molto da fare, considerando che lo spreco alimentare equivale a una perdita economica di 360 mila euro al giorno nel nostro Paese”.

Il Distretto Culturale del Barro è in prima linea su questa battaglia sin dal 2016, con una serie di iniziative annuali contraddistinte dal logo “BarroLoSpreco”. Ogni azione intrapresa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di ridurre gli sprechi alimentari e a promuovere comportamenti più sostenibili.

Ed è per questo motivo che sono state lanciate le tre sfide agli abitanti degli 8 comuni che ne fanno parte.

L’impegno del Distretto Culturale del Barro e di tutti coloro che aderiscono al progetto “IO STO con BarroLoSpreco” è un segnale di speranza e di cambiamento. In un mondo dove la fame e lo spreco coesistono, è più importante che mai unire le forze per creare un futuro più sostenibile per tutti.

Per ulteriori informazioni sui bandi dei concorsi e sui progetti, è possibile consultare il sito web ufficiale del progetto: www.distrettodelbarro.it