Mandello. Canottieri Moto Guzzi, Antonio Gaddi nuovo presidente

Sarà alla guida dell’associazione mandellese per il prossimo quadriennio

Passaggio di consegne con Rossella Scola, presidentessa dal 2019

MANDELLO – Eletto a capo della ASD Canottieri Moto Guzzi come nuovo presidente Antonio Gaddi, che ricoprirà questa carica per il prossimo quadriennio 2023-2026. Andrà a prendere il posto di Rossella Scola, presidentessa dal 2019 al 2023, ora al fianco di Gaddi come vicepresidente e intrattenitrice dei rapporti con la Federazione Italiana Canottaggio.

Altre cariche designate nel corso della prima riunione del consiglio direttivo, avvenuta ieri sera, mercoledì, anche Ivan Vanini (segretario), Paolo Agliati (delega strutture, attrezzature e Master), Osvaldo Morganti (direttore sportivo), Bruno Zucchi (gestione trasferte ed eventi), Fausto Panizza (delega disabilità), Piero Poli (area medico sportiva), Luca Locatelli (gestione area Lido).

Gaddi fu due volte campione italiano, una nel 1978 con il ‘quattro con’ insieme a Osvaldo Morganti, Marco De Battista e il sanremese Alberti, con timoniere Rizzo, e nel 1979 con l’otto misto Canottieri Guzzi-Fiamme Gialle-Forestale-Sanremo, in barca con Marco De Battista.