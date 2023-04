Mandello. Lungolago di Olcio, ancora movimenti sul secondo lotto

Rilasciata l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento

Entro fine anno la gara, cantieri attivi nel 2024

MANDELLO – Dal molo fino alla Chiesa di Sant’Eufemia: in questa direzione proseguirà il progetto riguardante il prolungamento del marciapiede e il nuovo camminamento sul lungolago di Olcio, a Mandello. Dopo il primo lotto, recentemente piantumato e praticamente concluso, il Comune ha ricevuto l’autorizzazione paesaggistica per la seconda parte del progetto.

“L’idea è di arrivare ad affidare i lavori con una gara entro fine anno e avviare i cantieri nel 2024“, spiega il sindaco Riccardo Fasoli. Per tutti i lotti il costo iniziale si aggirava intorno ai 750 mila euro, con metà dei fondi stanziati dall’Autorità di Bacino. “In realtà dovremmo rifare un conteggio definitivo: le proposte si sono modificate nel tempo, anche per via del caro prezzi. Senza dimenticare che il futuro lotto è più corto, ma presenta maggiori necessità strutturali rispetto all’intervento già realizzato”.