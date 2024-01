Abbadia, nasce il canale WhatsApp del Comune

Un ulteriore servizio per avvicinare la cittadinanza

“Le nuove tecnologie consentono di abbattere le distanze con la popolazione”

ABBADIA LARIANA – Nuova opportunità di contatto fra la cittadinanza e l’Amministrazione comunale. Il Comune di Abbadia ha attivato il proprio canale WhatsApp che sostituisce e migliora il servizio di broadcasting e va ad aggiungersi al sito istituzionale, alle pagine Facebook e Instagram.

Sul canale verranno condivisi informazioni di pubblica utilità, informazioni sulla viabilità e sugli uffici municipali, avvisi di criticità e di protezione civile, eventi in programma in paese. Tutto questo sarà consultabile sul proprio smartphone in tempo reale.

“L’Amministrazione di Abbadia crede nel contatto diretto con la cittadinanza, come dimostrato fino a oggi con l’utilizzo dei principali strumenti di comunicazione – spiega il sindaco Roberto Azzoni -. Le nuove tecnologie consentono di abbattere le distanze con la popolazione e le recenti implementazioni di WhatsApp, il più diffuso servizio di messaggistica istantanea, rappresentano l’occasione ideale per raggiungere sempre più cittadini di Abbadia nel pieno rispetto delle norme sulla privacy”.

Come accedere al servizio

Per unirsi al canale WhatsApp del Comune di Abbadia Lariana è sufficiente cliccare qui: https://whatsapp.com/channel/0029Va9ArC3EAKWC3rai9G05

Cliccando su “Iscriviti” si avrà accesso al canale, cliccando sulla campanellina in alto a destra si attiveranno le notifiche.