Ad Abbadia ‘Aspettando…Natale’ con tanti eventi in paese

Un ricco calendario proposto da Comune e associazioni

Iniziative culturali, conviviali e dedicate ai più piccoli accompagneranno i cittadini, insieme alle finestrelle del Setificio Monti, verso il Natale

ABBADIA – A scandire l’attesa del Natale ad Abbadia non saranno solo le finestrelle del calendario dell’Avvento del Setificio Monti, aperte ogni giorno per fare il conto alla rovescia verso il 25 dicembre, ma anche un ricco calendario di eventi ‘Aspettando…Natale’ allestito dal Comune in collaborazione con le associazioni.

Tra gli appuntamenti da non perdere domenica 11 dicembre la ‘Grotta di Babbo Natale al museo’: nel pomeriggio i bimbi potranno scrivere insieme le letterine a Babbo Natale, partecipando al laboratorio che si terrà all’Oratorio Piergiorgio Frassati. Subito dopo sarà possibile recarsi al museo per incontrare Santa Claus in persona e consegnare la propria lettera. Non mancherà una gustosa merenda preparata dalla Pro loco.

Attesi per la sera del 17 dicembre, sempre in oratorio, il coro Sol Quair per un concerto, guidato dal maestro Giuseppe Caccialanza. Il giorno seguente pranzo di Natale con giochi e tombolata, mentre il 23 dicembre sul sagrato della chiesa di San Lorenzo si terrà un momento di auguri con le associazioni all’insegna di vin brulé, tè caldo e panettone.

Le iniziative non si esauriranno con il Natale e saluteranno anche l’arrivo del nuovo anno: il 5 gennaio “Arriva la Befana!” con l’associazione Micky… sempre con noi, mentre il 6 gennaio è previsto lo spettacolare approdo dei Re Magi dal lago, a bordo di una caratteristica ‘Lucia’, sulla riva in prossimità del sagrato della chiesa parrocchiale. Sempre all’Epifania, nel pomeriggio, il palco dell’oratorio ospiterà uno spettacolo teatrale intitolato ’12 Lune della Befana’. A chiudere ‘Aspettando…Natale’ sarà il concerto del Corpo musicale mandellese l’8 gennaio 2023.