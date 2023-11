Bellano. Lavori al ponte di Rfi, Sp72 chiusa nella notte tra giovedì e venerdì

Ispezione e taglio vegetazione delle arcate del ponte di proprietà di Rfi

La chiusura è in programma dalle 22 di giovedì 9 novembre sino alle ore 6 di venerdì 10 novembre

BELLANO – Chiusura notturna al transito lungo la Strada Provinciale 72 in prossimità del pk 79+740 circa nel comune di Bellano, per consentire gli interventi urgenti di ispezione e taglio vegetazione delle arcate del ponte di proprietà di Rfi. La chiusura è in programma dalle ore 22.00 di giovedì 9 novembre sino alle ore 6.00 di venerdì 10 novembre.