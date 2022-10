Un risultato in linea con gli altri Comuni dell’Alto Lago

“Nessuna situazione critica evidenziata. Daremo ancora un paio di settimane per far digerire a tutti la novità, dopodiché partiranno le sanzioni”

BELLANO – Non ha riservato grandi sorprese il primo giorno di sacco rosso oggi, lunedì, a Bellano. I numeri infatti confermano una tendenza già evidenziata nei Comuni di Dervio e Dorio, freschi del nuovo sistema di misurazione puntuale: secondo il report di Silea, ditta che si occupa della raccolta e dello smaltimento rifiuti sul territorio, il 61% delle utenze domestiche e il 63% delle utenze non domestiche ha conferito in maniera corretta il sacco rosso.

Va da sé che la restante percentuale ha presentato sacchi non conformi, ugualmente ritirati senza conseguenze per il momento. Da qui a poco infatti cambierà la musica, ed entreranno a gamba tesa le sanzioni, come ci tiene a sottolineare lo stesso sindaco Antonio Rusconi:

“Invitiamo i cittadini a usare il sacco rosso, anche perché la prossima volta sarà l’ultima in cui ritireremo tutti i sacchi, anche quelli non conformi, dopodiché partiranno le sanzioni. Comprendiamo la novità e il fatto che ci voglia un attimo per digerirla, ma saremo tolleranti solo per queste due settimane. Se 6 utenti su 10 hanno già capito che va adottato, ci aspettiamo che anche gli altri seguano lo stesso esempio”. Già la scorsa settimana tuttavia non sono mancate multe per sacchi abbandonati, gettati nei cestini o conferiti fuori orario.

Al di là dell’appello lanciato dal primo cittadino verso coloro che non si sono ancora uniformati alla misurazione puntuale, criticità particolari non si sono verificate e “i risultati sono in linea con le aspettative già espresse e con quanto accaduto agli altri Comuni durante i primi periodi di raccolta, per cui siamo consapevoli che la situazione si stabilizzerà con il passare del tempo”.