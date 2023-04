Capitan Ventosa di Striscia alla discarica nel bosco di Abbadia

L’inviato di Striscia La Notizia mostra i rifiuti nel bosco di Abbadia Lariana

E’ una vecchia discarica, risalente agli anni 70. Il Comune sta preparando la bonifica

ABBADIA – “Una discarica così antica che è un sito archeologico”. Così Gerry Scotti dallo studio di Striscia la Notizia ha lanciato il servizio di Capitan Ventosa , alias Luca Cassol, andato in onda nella serata di ieri e che ha riguardato da vicino il territorio lecchese: l’inviato della nota trasmissione satirica di Mediaset si è infatti recato nei giorni scorsi ad Abbadia Lariana per accendere l’attenzione su una situazione purtroppo nota ai frequentatori della zona.

Si tratta della vecchia discarica comunale, come spiegato dal sindaco Roberto Azzoni intervistato, che tuttora permane nel bosco sovrastante il paese lariano.

“Un mercatino vintage a cielo aperto – ha sdrammatizzato così Capitan Ventosa mostrando alcuni ‘articoli’ che si possono trovare curiosando nell’area – Un camioncino vintage, un mocassino perfettamente integrato con muschi e licheni. C’è spazzatura di tutti i tipi, dalle bottiglie di vetro alla plastica, più di cinquant’anni di rifiuti che inquinano questa zona”.

Ci vorrà almeno un milione di euro per rimuovere quei rifiuti, ha spiegato il sindaco di Abbadia: “Stiamo redigendo lo studio di fattibilità per capire come intervenire”.

Entro l’anno, ha aggiunto il primo cittadino, il piano dovrebbe essere completato e si dovrebbero avere le idee più chiare su costi e opere necessarie per bonificare la zona.