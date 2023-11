Colico. Vicino al campo sportivo sorgerà un nuovo parcheggio

Acquistati oltre due mila metri quadri di terreno per creare l’area sosta

“Perfezionata la compravendita settimana scorsa. Cominceremo con dei lavori provvisori per rendere sfruttabile il parcheggio”

COLICO – Oltre due mila metri quadri di terreno in prossimità del campo sportivo sono stati acquistati dal Comune di Colico per realizzare un nuovo parcheggio a disposizione della struttura, del lungolago e di altri servizi limitrofi.

“Abbiamo perfezionato la compravendita della porzione di terreno con atto notarile settimana scorsa – comunica Davide Ielardi, vicensindaco e assessore alle opere strategiche – . Il nuovo hub di parcheggio sorgerà in via Lido, di fronte all’ingresso spogliatoi. Un progetto che era negli atti programmatori del nostro ente da un paio di anni: quest’anno abbiamo chiuso l’iter burocratico, facendo stanziamento di bilancio e deliberando per l’acquisizione a luglio”. In totale il terreno è costato all’Amministrazione colichese all’incirca 170 mila euro.

Un’area sosta che non servirà solo il centro sportivo (composto di campi da calcio, tennis, padel, vela) ma più generale la collettività e le zone lago, con possibilità anche di ampliamento.

“Il Comune è già proprietario di una striscia di terreno in quel tratto, rivolta in direzione Lecco. Unendola a quella appena acquistata, si potrebbe creare un parcheggio pubblico di più o meno quattro mila metri quadri”, sottolinea Ielardi. In attesa di avviare e completare gli interventi, il Comune procederà con dei lavori provvisori per rendere già sfruttabile l’area sosta nelle prossime settimane.