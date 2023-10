Dervio comune ‘riciclone’, la raccolta differenziata è all’88%

Il comune dell’alto lago ha una media provinciale del 78% di raccolta differenziata

L’amministrazione: “Grazie ai cittadini per l’impegno e l’attenzione”

DERVIO – Dervio si conferma comune “riciclone” ma soprattutto raggiunge dati eccezionali secondo quanto riportato da Silea. Infatti nel 2018 la raccolta differenziata era al 75% e negli ultimi cinque anni si è registrato un miglioramento che ha portato Dervio al risultato di 88% di differenziata su base annua al mese di luglio contro una media provinciale del 78%.

Nel mese di agosto, a causa dell’enorme presenza turistica, il dato è stato del 86%, che rappresenta comunque un dato eccezionale. Certamente il sacco rosso ha dato un contributo fondamentale per questo balzo, ma già all’introduzione del sacco rosso Dervio era arrivata all’80% di differenziata.

“L’obiettivo del Comune – spiega il sindaco Stefano Cassinelli – è quello di essere sempre più virtuoso e gli interventi proseguono sia nella sensibilizzazione, come l’incontro appena organizzato con Silea in sala civica, sia con attività di controllo grazie al prezioso contributo degli ispettori ambientali che effettuano controlli che poi si concretizzano sia in comunicazioni puntuali alle persone che commettono errori nel conferimento sia con sanzioni a fronte di palesi violazioni e abbandono indiscriminato di rifiuti. Con l’introduzione del sacco rosso, da ottobre 2022, la raccolta indifferenziata è diminuita del 29% rispetto all’anno precedente”.

“L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per l’impegno e l’attenzione che prestano nella raccolta e Silea per la costante collaborazione con il Comune” conclude il primo cittadino.