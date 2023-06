Dervio. La ‘Sagra del Misultin’ ha il sapore del successo

Circa un migliaio di persone hanno preso parte alla manifestazione

Piaciuti ad avventori e ristoranti locali i ‘Pizzoccheri di Lago’, così come tutti gli altri piatti proposti

DERVIO – Ha avuto, è proprio il caso di dirlo, il sapore del successo la ‘Sagra del Misultin’ che nel week-end ha tenuto banco a Dervio: un migliaio di persone hanno deciso di riversarsi nel Parco Boldona per partecipare alla manifestazione, tutta dedicata al lago e organizzata dalla Pro Loco di Dervio in collaborazione con il Comune e Montagne Lago di Como.

A decantarne l’ottima riuscita anche il presidente della Pro Loco Angelo Colombo: “Direi che il bilancio della sagra è stato più che positivo, persino superiore alle attese. Anche il tempo ha dato man forte, bello in entrambi i giorni”. Prova superata alla grande per i ‘Pizzoccheri di Lago’, pezzo forte, o meglio dire piatto forte, dell’iniziativa derviese, novità assoluta della cucina laghee.

“Ad apprezzarli non solo consumatori, ma anche cuochi dei ristoranti locali, venuti ad assaggiarli – racconta il presidente -. Oltre ai pizzoccheri, è piaciuto molto il paradell, tipiche frittelle, e naturalmente il misultin, gli agoni in carpione e i fritti di lago. In cucina sono stati bravissimi: non era facile preparare pietanze per così tante persone e mantenere alta la qualità dei piatti”.

Complici le acque piatte, in tanti hanno preso d’assalto le ‘Lucie’ per fare escursioni sulla tipica imbarcazione lariana fino a Corenno Plinio, e poter ammirare il borgo direttamente dal lago, accompagnati dal Gruppo Lucia derviese, membro della Pro Loco.

Non è mancato nemmeno divertimento per i bambini con la pesca alle trote: “Obiettivo della sagra – prosegue Colombo – è anche promuovere e far conoscere il mondo della pesca. Lo abbiamo fatto persino con la mostra fotografica ‘La pesca su lago: dall’agone al misultin’ che mostrava agli avventori, grazie all’ausilio di pannelli esplicativi, come nascono i misultin, percorrendo un viaggio dal lago al piatto. Presente anche una barca con i tipici attrezzi che utilizzavano e di cui ancora si servono i pescatori”.

La ‘Sagra del Misultin’ ha rappresentato anche la prima occasione per sperimentare la nuova casetta delle manifestazioni, quasi completata forte l’impegno dell’Amministrazione comunale. “Sfruttandola, la logistica è decisamente migliorata rispetto agli anni scorsi. Non è ancora stata inaugurata ufficialmente perché manca qualche finitura, ma già il suo l’ha fatto”, sottolinea il presidente della Pro Loco.

Preme rimarcare ad Angelo Colombo come, nel corso dell’intera sagra, ci sia stata un’importante collaborazione tra Pro Loco e le altre associazioni e realtà derviesi: oltre al già citato Gruppo Lucia, anche Parrocchia, Coro Delphum, CAI, USD, Pescatori Fipsas, Gruppo Mato Grosso e Trattoria da Alberto. “Muoverci in sinergia ha consentito di avere tutto ben organizzato: la sagra ha funzionato grazie alla cinquantina di volontari presenti, non solo della Pro Loco, ma anche delle altre realtà locali”.

A funzionare anche l’integrazione con la Festa patronale che ha avuto luogo ieri, domenica, dedicata a San Pietro e San Paolo: “In accordo col programma stabilito, chi ha partecipato alla festa è poi venuto a pranzare alla sagra. Anche questa è una dimostrazione di come lavorare insieme aiuti le manifestazioni del territorio ad avere successo”.