Dervio. Rinasce il parco giochi ‘Cossetto’: “Un angolo a disposizione del paese”

Tantissimi bambini e famiglie al taglio del nastro

Una seconda vita per l’area in parte degradata e inutilizzata, rimessa a nuovo dall’Amministrazione derviese

DERVIO – E’ iniziata una nuova vita per il parco ‘Cossetto’ a Dervio. O meglio, l’area è tornata a coprire la funzione che aveva decenni anni fa, quella di parco giochi, rispondendo alle esigenze delle famiglie che abitano nella parte alta del paese. Se prima era un’area verde senza attrezzature, adesso lo spazio in prossimità delle Poste di Dervio presenta nuovi giochi, è stato rimodellato dall’Amministrazione comunale nel progetto Aree interne ed è stato riconsegnato con un ruolo sociale al paese.

Tantissimi bambini alla festa d’inaugurazione ieri, mercoledì, che insieme alle famiglie hanno vissuto un momento di gioco e divertimento grazie anche alla merenda con torte fatte in casa dalle mamme e dalle nonne, che l’ente ha ringraziato prontamente.

“Anche questa giornata, che rimette a disposizione del paese il parco giochi dove molti derviesi hanno trascorso bei momenti durante l’infanzia, è il risultato del lavoro dell’Amministrazione e della collaborazione di volontari, mamme e nonne che si sono dati da fare per renderla memorabile – è intervenuto Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio -. La zona delle poste era divenuta nel tempo un po’ degradata e inutilizzata, ma rimettere il parco giochi qui offre una possibilità alle famiglie e pone a disposizione del paese un angolo molto fruibile. Per quanto viene fatto per i nostri bambini voglio ringraziare la consigliera delegata alla scuola Anna Buzzella e il vice sindaco Luca Mainoni che dal primo parco giochi inclusivo alla Boldona a questo parco, passando per altre iniziative e alla futura casa sull’albero, presta sempre la massima attenzione ai bambini”.

La speranza è che il parco, peraltro videosorvegliato, sia punto di aggregazione tra i bambini e le famiglie e che tutti abbiano il massimo rispetto per la conservazione dei giochi e per la pulizia dell’area.