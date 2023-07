Dopo il viaggio ad Abbadia, Bosonohy mette Karel Gallina al vertice

Karel Gallina nominato nuovo presidente del Comitato Gemellaggi di Bosonohy

“Una bellissima notizia anche per Abbadia”

ABBADIA – “La nomina di Karel è una bellissima notizia che anche in Italia accogliamo con grande entusiasmo: al signor Gallina vanno i migliori auguri per il nuovo incarico da parte di tutta la popolazione di Abbadia Lariana. Siamo grati anche alla signora Cecklova e al sindaco Černý per quanto hanno fatto per i nostri paesi fino a questo momento”.

Dalla Repubblica Ceca, precisamente da Bosonohy, è giunta ad Alberto Spagnolo, presidente del Comitato Gemellaggi di Abbadia, la notizia che dopo il viaggio fatto dai ‘fratelli’ cechi fino ad Abbadia lo scorso giugno per onorare il gemellaggio con il paese rivierasco insieme a Gensac-la-Pallue, legame rafforzato ulteriormente con l’inaugurazione di ‘Largo dei gemellaggi’, si è verificato un cambio al vertice del Comitato Gemellaggi di Bosonohy: a essere nominato nuovo presidente Karel Gallina.

A darne nota il sindaco della cittadina in Repubblica Ceca, Martin Černý: “Dopo lunghe riflessioni e dopo aver parlato con Karel ho preso questa decisione perché non mi è più possibile ricoprire la carica di Sindaco e dedicarmi anche al Gemellaggio con l’enfasi e l’impegno che questo necessita. Fare il primo cittadino mi assorbe totalmente e Karel, a cui sarò sempre a fianco, ha accettato la mia proposta. Karel è una delle persone di Bosonohy che ha vissuto il gemellaggio con Abbadia sin dall’inizio e sono sicuro che opererà bene e con vigore. Sono molto felice che da quando sono in carica abbiamo avvicinato molte persone nuove al gemellaggio e progettiamo un nuovo futuro della nostra grande amicizia”.

Già durante la visita in Italia dello scorso giugno, in occasione dei festeggiamenti per i vent’anni di gemellaggio, Gallina aveva vestito la carica di presidente, in sostituzione della signora Marta Cecklova, impossibilitata a partecipare per motivi medici.

La nomina è avvenuta durante il ritrovo organizzato dal Comune di Bosonohy per tutti i partecipanti al viaggio svoltosi un mese e mezzo fa, per rivivere insieme i bei momenti di festa passati ad Abbadia e dintorni.

Dopo la pausa estiva, il Comitato Gemellaggi di Abbadia riprenderà le sue attività con slancio verso nuove iniziative per trovare fondi necessari a svolgerle: per chi fosse interessato, è possibile contattare il Comitato di Abbadia tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/gemelabbadial o contattando il Comune di Abbadia.