L’InfoPoint di Mandello ha riaperto i battenti

Dallo scorso week-end di Pasqua, ufficio turistico di nuovo operativo

Centrali la promozione del territorio, anche attraverso bandi regionali, e la collaborazione con le realtà locali

MANDELLO – La primavera è arrivata, portando con sé l’inizio di una nuova stagione per l’InfoPoint di Mandello. Con il week-end pasquale sono riprese le attività dell’ufficio turistico che ha riaperto le porte ai visitatori.

A occuparsi della gestione fino all’autunno sarà anche quest’anno la Pro Loco: “Per il terzo anno, da quando abbiamo ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia, è stata rinnovata la convenzione con l’associazione – spiega l’assessore al Turismo e Commercio Silvia Nessi – Come accaduto negli anni passati i ragazzi impiegati nell’ufficio si occuperanno, oltre che dell’assistenza al turista, anche di redigere e inviare la newsletter settimanale, di stilare i report riguardo le affluenze e i tipi di richieste ricevute, ma anche della cura delle pagine social promuovendo le bellezze del nostro territorio e gli eventi che verranno proposti. A tale proposito, invito tutti quanti desiderano rimanere sempre aggiornati ad iscriversi alla newsletter inviando la propria richiesta a infopointmandello@gmail.com“.

Centrale anche per la stagione 2024 la promozione del territorio tanto che l’Assessorato al Turismo, come fatto in passato, parteciperà a bandi proposti da Regione Lombardia, uno peraltro imminente.

“Il primo bando interessante, Ogni Giorno in Lombardia – seconda edizione, è in apertura. Il progetto è già pronto e riguarda proprio la comunicazione turistica con il focus sulla destagionalizzazione dell’offerta, sulla storia, le curiosità, i personaggi e sulle principali attrazioni sia naturali che culturali di Mandello del Lario mediante l’utilizzo di campagne social”.

Fondamentale sarà la stretta collaborazione con gli addetti dell’InfoPoint che saranno guidati da un nuovo responsabile, Angelo. “Prenderà il posto di Leonardo Ciappesoni, spiega, che voglio ringraziare per aver egregiamente impostato il lavoro che verrà poi continuato ed implementato – prosegue Nessi -. E’ molto importante per me avere una squadra ben organizzata viste le previsioni di ulteriore incremento di presenze sul nostro territorio e sul lago di Como in generale”.

Essenziale anche il coinvolgimento delle realtà locali: “Oltre alla collaborazione, ormai storica, con la Pro Loco verranno accolte volentieri le proposte di eventi e le iniziative da parte di Associazioni e privati del territorio. Come già negli anni passati, abbiamo rinnovato la convenzione con un’associazione di volontariato locale che ci aiuterà nella logistica durante le serate dedicate agli eventi”, sempre l’assessore al Turismo e al Commercio.

In prossimità dell’InfoPoint, zona Piazza Garibaldi e giardini pubblici, già funzionante una linea Wi-Fi libera e gratuita a disposizione di cittadini e turisti. “Nella speranza che l’impegno dell’Amministrazione, delle associazioni e degli operatori economici porti risultati e soddisfazioni auguro a tutti una serena e lunga stagione!”, afferma in chiusura Nessi.

L’InfoPoint sarà accessibile nei seguenti orari: dal 30 marzo al 31 maggio e dal 16 settembre al 31 ottobre venerdì, sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Dall’1 giugno al 15 settembre tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.