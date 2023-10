Mandello. Gli uffici comunali cambiano orari: tutte le modifiche

Da lunedì nuovi orari per gli uffici comunali

MANDELLO – Dal prossimo lunedì gli orari di apertura degli uffici comunali di Mandello cambieranno per andare incontro alle necessità espresse dai cittadini.

A subire variazioni orari saranno in particolare gli uffici Demografia Servizi ai Cittadini – Turismo – Territorio e Ambiente – Ragioneria e Contabilità e Servizi amministrativi, legali, tributari: saranno aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, orari che si vanno ad aggiungere al periodo di apertura già vigente del mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18.

Per gli uffici di edilizia privata e urbanistica rimane in vigore la regola dell’appuntamento, così come per l’ufficio carte d’identità. Il sabato restano attivi gli uffici anagrafici, sempre su appuntamento, mentre gli uffici servizi sociali e biblioteca mantengono gli orari vigenti.

Le giornate di martedì e venerdì resteranno dedicate al lavoro di ufficio, necessario a garantire risposte rapide e concrete ai cittadini.