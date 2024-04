Mandello. Lavori al Ponte di Luzzeno: comincia la “fase tre”

Continuano i lavori sull’infrastruttura, previste nuove chiusure

Nelle prossime settimane allargata la strada in entrambi i sensi

MANDELLO – Dopo la pausa pasquale riprenderanno i lavori al Ponte di Luzzeno a Mandello. In particolare, da lunedì 8 aprile, comincerà la terza fase degli interventi che consentirà di eseguire l’allargamento della sede stradale in entrambi i lati, come spiega il sindaco Riccardo Fasoli.

I giorni di lavorazione interesseranno le prossime due settimane, da lunedì 8 a venerdì 12 aprile e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile. Il proseguo delle opere (qui quanto realizzato nel precedente step di opere), inevitabilmente, comporterà limitazioni alla circolazione sul ponte, interdetto al transito tra le 8.30 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 16.30. Sempre concesso il passaggio ai mezzi di soccorso e al servizio di trasporto pubblico.

“Purtroppo il brutto tempo ha ritardato le lavorazioni ed è probabile che ci sia la necessità, a breve, di un nuovo periodo di chiusura – spiega il primo cittadino -. Speriamo di recuperare un po’ di tempo perso in queste due settimane”.

Ricordiamo che sul Ponte di Luzzeno sono in corso interventi per rinforzare la struttura, riscoperta fragile dopo alcune verifiche che hanno interessato tutti i viadotti di Mandello.