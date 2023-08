Mandello. Motoraduno Guzzi: il programma definitivo e la mappa per viverlo

Tutti i luoghi e gli eventi del motoraduno Guzzi a Mandello

Dal 7 al 10 settembre motori, appassionati e associazioni mandellesi i protagonisti

MANDELLO – Inizio agosto è soprattutto un momento in cui si pensa alle vacanze, ma per gli appassionati di motori, e in particolare di Moto Guzzi, significa solo una cosa: manca poco al Motoraduno. Mandello è già in fermento, e con lei tutte le associazioni che quest’anno si sono unite per organizzare e prendere parte all’evento, cancellando le incertezze sul destino della manifestazione emerse dopo lo scioglimento del Comitato Motoraduno Internazionale.

Il motoraduno che vede protagonista la Casa dell’Aquila ora è più che mai definitivo: nelle scorse ore resi noti il programma ufficiale e la mappa dei luoghi. Le date invece si conoscevano già da tempo, e gli amanti dei motori le avranno sicuramente subito segnate: dal 7 al 10 settembre.

Sarà naturalmente grande festa per tutto il paese, ma le aree più coinvolte saranno tre: la zona manifestazioni a lago, quella intorno al monumento di Carlo Guzzi e via Parodi dove peraltro sarà nel vivo Open House Moto Guzzi, con le porte del museo e dello stabilimento aperte per chiunque desideri conoscerne la storia.

Numerosi saranno anche i punti ristori in Piazza del Mercato, Piazza Garibaldi, Via Bertola, Via XXIV Maggio, Piazzale Guzzi e Piazzale Stazione-sede degli Alpini, nonché al Centro Sportivo Via PraMagno. Per i campeggiatori istituito come luogo per montare le tende, al pari degli anni passati, il Campo Sportivo Comunale.

Rispetto agli eventi, elencarli tutti porterebbe con sé il rischio di dimenticarsene qualcuno: da segnalare senza dubbio l’inaugurazione del percorso ‘Sulle orme di Carlo Guzzi’ in Piazza Leonardo da Vinci, la storia del circuito del Lario in sala polifunzionale al Lido, la sfilata di Moda e Motori, l’esposizione Moto Storiche e accensione (ci sarà anche quella dei motocarri e della ‘Mitica Norge del Naco)’, il Moto tour dei musei e del Lario, la festa del prototipo Guzzi…e tutti gli altri da non perdere per chi ha nel cuore l’Aquila.

Non mancherà neanche la lotteria, con primo premio la Moto Guzzi V7, secondo premio la mini crociera nel Mediterraneo, terzo il giubbotto Moto Guzzi, quarto il casco Moto Guzzi e quinto il bauletto in cuoio.