Mandello. Giochi da tavolo, nasce un mercatino di scambio

Da febbraio, l’iniziativa si terrà ogni ultimo sabato del mese

“Offerta la possibilità di ‘rimettere in gioco’ questi passatempi, seguendo la logica dell’uso e del riuso, oggi più che mai importante”

MANDELLO – Uso e riuso saranno i mantra della nuova iniziativa promossa all’assessorato alla Cultura e all’Istruzione di Mandello. Da questo mese, in collaborazione con l’Ordine della Civetta, gruppo con cui era già stato avviato il progetto ‘Stasera giochiamo’, parte il mercatino dei giochi da tavolo usati. Scopo del progetto, scambiarsi giochi che spesso rimangono accumulati in ripostigli, cantine e garage perché troppo obsoleti o dimenticati.

“L’Ordine della Civetta offre la possibilità di ‘mettere ancora in gioco’ questi passatempi – spiega l’assessore alla Cultura Doriana Pachera – attraverso uno scambio o anche solo prelevandoli, a titolo totalmente gratuito”. Gli interessati dovranno consegnare i giochi presso l’Atelier creativo alla scuola secondaria di primo grado A.Volta in via Risorgimento 33, accedendo dal cancello che conduce alla palestra, l’ultimo sabato di ogni mese a partire dal corrente, dalle ore 15 alle ore 17.

Ecco l’elenco dei giochi che si raccoglieranno:

giochi in scatola o di societa’ di qualunque tipo completi con istruzioni

album e figurine

carte da gioco o collezionabili

lego o costruzioni

videogiochi e console

giochi per neonati (elettronici, in legno…)

Non si raccolglieranno:

bambole

peluches

libri, fumetti

giochi di qualunque tipo non funzionanti o incompleti

I giochi consegnati saranno a disposizione di tutti come scambio ‘porto e prendo’ o anche soltanto ‘prendo’. “Tutto nella logica dell’uso e del riuso, oggi importante più che mai“, conclude l’assessore Pachera.