Airuno, in Consiglio il grazie al messo Spada e all’agente Bonfanti, ora in pensione

La cerimonia ieri sera, lunedì, in apertura di Consiglio comunale

Spada ha lavorato in Comune per 24 anni, Bonfanti per ben 38 anni

AIRUNO – Un sentito grazie per l’impegno e la dedizione mostrati nello svolgere la propria professione in tantissimi anni di attività. Ieri sera, lunedì, in apertura del Consiglio comunale il sindaco Alessandro Milani ha voluto consegnare una targa a Dino Spada e a Claudio Bonfanti, da poco tempo entrambi in pensione.

Storico messo l’uno, altrettanto noto e stimato agente della polizia locale l’altro, Spada e Bonfanti hanno ricevuto con orgoglio il riconoscimento, mostrando un attaccamento alla res publica davvero invidiabile. “Entrambi hanno sempre lavorato con grande professionalità, collaborando con tutte le figure, di diverso colore politico, che si sono susseguite negli anni in amministrazione” ha ribadito il primo cittadino.

Spada, in pensione dopo 24 anni di servizio in Comune, ha ammesso che in questi giorni molti airunesi lo fermano per strada per comunicare il proprio rammarico per il pensionamento. “Mi ha fatto molto piacere, evidentemente ho lasciato un segno positivo. Ho sempre cercato di lavorare nell’interesse della comunità, mettendo la concretezza davanti alla burocrazia per rispondere alle esigenze di tutti in maniera rapida ed efficace”.

Parole di ringraziamento sono arrivate anche dal “ghisa” Bonfanti, in pensione dopo ben 38 anni di servizio ad Airuno: “Anche per me è arrivato il momento del riposo. Ho vissuto delle belle esperienze con tutte le cinque amministrazioni con cui ho lavorato”.