Casatenovo, il bilancio della Polizia locale: accertate sanzioni per 305mila euro

Oltre 3mila le ore di presenza sul territorio degli agenti della Polizia locale

Multe in calo rispetto al 2022, ma preoccupano i numeri delle auto in giro senza assicurazione (68) e senza revisione (734)

CASATENOVO – Oltre 3mila ore di presenza sul territorio delle pattuglie della Polizia locale con 140 infrazioni al codice della strada rilevate e 305mila euro di sanzioni accertate. E’ il bilancio dell’anno che si è appena concluso redatto dal comando della Polizia locale di Casatenovo, guidato da Matteo Tocchetto.

Tra i dati statistici diffusi dall’amministrazione comunale balza all’occhio il numero delle multe erogate per la circolazione senza revisione, pari a 734 e senza assicurazione, ben 68. Da segnalare anche le 32 sanzioni per soste irregolari su parcheggi riservati ai disabili e le 52 per superamento dei limiti di velocità.

Sul fronte del monitoraggio dell’incidentalità stradale sono stati 35 i sinistri rilevati, di cui uno, purtroppo mortale e 15 con feriti.

Per quello che riguarda l’attività di polizia giudiziaria sono stati 8 gli atti notificati e 11 le notizie di reato inoltrate alla Procura della Repubblica. Di queste ben quattro riguardano l’abbandono di rifiuti.

Notevole la presenza degli agenti sul territorio, tra posti di controllo e pattugliamenti, con un incremento del 12% rispetto al dato annuo 2022: “Rispetto all’anno precedente, sono diminuite di circa 200 unità le sanzioni accertate per infrazioni al codice della strada, segno che la presenza degli agenti del Comando ha sortito un effetto deterrente nei confronti degli automobilisti indisciplinati – commentano il comandante Tocchetto insieme alla vice sindaco Marta Comi -. Di grande importanza nel corso dell’anno 2023 sono risultate l’attività di educazione stradale nei plessi scolastici di tutti i gradi del territorio, dall’asilo alle scuole medie superiori, dove sono state svolte 71 ore di presenza nonché la sorveglianza da parte degli operatori di Polizia Locale in occasione dello svolgimento di manifestazioni sul territorio che ha visto raggiungere un monte pari a 298 ore, triplicando quasi di fatto il monte ore dell’anno precedente”.

Nell’analizzare i dati dal Comune evidenziano anche l’importante decremento delle sanzioni per violazioni al regolamento rifiuti urbani, solo 3 su un totale di 14 sanzioni amministrative: “Se da un lato ciò si deve al sempre più corretto utilizzo del sacco rosso da parte dei cittadini, dall’altra parte il decremento di tale dato è correlato alla previsione introdotta ad ottobre 2023 che, modificando l’art. 255 del testo unico ambientale, ha reso penalmente rilevanti gli abbandoni di rifiuti commessi anche da privati cittadini. Basti infatti pensare che delle 11 notizie di reato elaborate dal Comando nel corso del 2023, ben 4 infatti riguardano l’illecito dell’abbandono di rifiuti”.

Non solo. “Oltre a tutto ciò non va dimenticata l’attività d’ufficio propedeutica allo svolgimento delle attività esterne ed al riscontro delle varie istanze di cittadini. I numeri relativi a atti notificati, contrassegni invalidi rilasciati, accertamenti anagrafici, ecc… risultano tutti in ascesa con un aumento medio di oltre il 10% rispetto all’anno 2022”.