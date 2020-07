Cernusco, in pensione lo storico stradino Maccarrone

La cerimonia di consegna della targa allo storico stradino si è tenuta questa mattina in Municipio

Il sindaco: “Persona schiva e riservata, ha svolto il suo preziosissimo lavoro con costanza e passione”

CERNUSCO – Una breve ma sentita cerimonia di festeggiamento per Stefano Maccarrone, stradino comunale andato in pensione alcuni mesi fa. Questa mattina, sabato, il sindaco Giovanna De Capitani ha invitato in Municipio l’ormai ex dipendente comunale per ringraziarlo, con la consegna di una targa, per quanto svolto in quasi 40 anni di servizio a favore della comunità cernuschese. ”

Maccarrone è andato in pensione a fine aprile, in piena emergenza Covid e non abbiamo quindi potuto dedicare lui un momento di festeggiamento – puntualizza il primo cittadino -. Persona riservata e schiva, ha ricoperto il suo ruolo nell’ambito del servizio territorio con costanza e passione, anche quando alcuni problemi di salute hanno inevitabilmente rallentato e alleggerito le sue abituali mansioni. E’ sempre stato benvoluto dai cittadini e dai colleghi per il carattere garbato e rispettoso. Non possiamo che augurargli di godersi adesso tutto il tempo a disposizione libero dal lavoro, con la sua famiglia e coltivando le sue passioni da “novello” pensionato”.

Presenti alla cerimonia di consegna della targa l’assessore all’Ambiente e Ecologia Roberta Cereda, l’assessore al Bilancio Maria Rachele Villa, il consigliere delegata allo Sport Isabella Spada e il consigliere delegata alla Cultura e Politiche Giovanili Valeria Pirovano.