Festa di Brivio, il programma di un settembre ricco di eventi

Si comincia il 2 settembre con la Brivio Run seguita dalla passeggiata aperta a tutti

Domenica 17 la festa della Madonna dell’Addolorata con l’imperdibile appuntamento dei fuochi d’artificio sull’Adda

BRIVIO – Tante iniziative in onore della festa della Beata Vergine Addolorata, in programma la terza domenica del mese. Un appuntamento particolarmente vissuto dalla comunità briviese, legata a questa tradizione da intere generazioni, come ricordato anche dal sindaco Federico Airoldi nel libretto di presentazione della manifestazione. “Fare festa significa coltivare il senso d’appartenenza al proprio paese, si allacciano nuovi rapporti e si concretizza l’incontro delle persone e delle idee” ha aggiunto il primo cittadino, rinnovando l’invito a una serena festa soprattutto per gli anziani e le persone in sofferenza.

Ricco e variegato il programma che accompagnerà i briviesi per tre settimane, dall’inizio di settembre fino a 24. Si comincia sabato 2 settembre alle 18.30 con la Brivio Run, gara di corsa competitiva e non competitiva alla sua seconda edizione con percorso di cinque chilometri lungo le sponde del fiume Adda e il centro storico del paese.

Alle 20.30 la camminata sotto le stelle aperta a tutti, con iscrizioni a partire dalle 19.

Domenica 3 settembre largo alla 14esima edizione del Festival dello Sport, promosso per tutta la giornata dal Comune insieme alle associazioni. Alle 11 apertura solenne della festa della Madonna dell’Addolorata con esposizione della statua e messa in chiesa. Infine alle 21 concerto di Franco Fasano.

Tanti gli appuntamenti in calendario anche la settimana successiva con venerdì 8 settembre l’inaugurazione del bar oratorio San Luigi preceduto dallo spettacolo di Teatro gli Allegri Chirughi. Domenica 10 giochi di una volta in piazza Frigerio, mentre in serata doppio appuntamento con il ballo liscio in oratorio a Beverate e il concerto di Ronnie Jones in piazza Vittoria, sempre alle 21.

Giovedì 14 inizierà invece il triduo in preparazione alla festa in chiesa alle 20.30 mentre alle 21.15 verrà inaugurata la 23esima edizione della mostra fotopittorica a cura della commissione culturale del Comune. Il clou degli eventi è in programma domenica 17 settembre con la messa alle 11, la processione con la statua della Madonna alle 15.30 e alle 17 il concerto della banda Recli. Alle 21 l’appuntamento tra i più attesi ovvero quello con i fuochi artificiali sull’Adda a cura della ditta Martarello di Arquà Polesine. Infine alle 22 serata dance Dj. Lunedì 18 imperdibile appuntamento alle 14 con la cuccagna sul fiume seguita dalla tombolata per i bambini e i giochi in piazza e alle 17 dall’esibizione dei gruppi di ginnastica artistica e di danza in piazza Vittoria.

Da venerdì 15 a lunedì 18 saranno inoltre presenti le giostre

Non poteva mancare l’appuntamento con il trofeo Topolino, gara di pesca sportiva per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Infine 24 messa a conclusione della festa della Madonna e riposizione della statua in chiesa. In serata serata liscio con Dandy con estrazione della lotteria e premiazioni della cuccagna sul fiume.