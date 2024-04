Imbersago, borse di studio per 11 studenti con menzione per lo sportivo Tommaso Comi

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta nel tardo pomeriggio di giovedì in Municipio

Premiati tre studentesse delle superiori e otto studenti delle medie. Un plauso a Tommaso Comi per la partecipazione ai campionati mondiali di volteggio equestre in Svezia

IMBERSAGO – Tre studenti delle scuole superiori e otto “colleghi” delle scuole medie premiati con le borse di studio. La cerimonia, breve ma molto sentita, si è tenuta nel pomeriggio in Municipio alla presenza del sindaco Fabio Vergani, della sua vice Elena Codara e di diversi consiglieri comunali che hanno voluto congratularsi con i ragazzi e le ragazze per l’impegno profuso nell’attività scolastica.

Il riconoscimento è andato a Camilla Martinoia, Valeria Gandini e Alice Maria Villa, studentesse alle superiori e ad Annette Lalie Cattaneo, Tommaso Comi, Maria Grazia Fari, Matteo Filippini, Federico Mandelli, Francesco Panzeri, Alessio Ratti e Riccardo Villa, studenti delle medie.

Tra questi, Tommaso Comi, ha ricevuto inoltre un attestato per speciali meriti sportivi per aver rappresentato la comunità di Imbersago ai più alti livelli sportivi ai campionati mondiali di volteggi equestre che si sono svolti in Svezia nel mese di giugno 2023.

GALLERIA FOTOGRAFICA BORSE DI STUDIO