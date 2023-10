L’ospedale di Merate perde un altro medico: se ne va il gastroenterologo Luca Pastore

Non si ferma l’emorragia di personale medico all’interno dell’Asst Lecco

Il dottor Luca Pastore, in servizio dal 2011 a Merate, andrà a lavorare per Asst Brianza avendo vinto una procedura di mobilità

MERATE – E con queste siamo a tre. Tre dimissioni, nel giro di pochi giorni, dall’Asst Lecco e, nello specifico, dall’ospedale di Merate. Dopo l’addio di Tiziana dell’Anna, primaria facente funzioni del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Merate e quello di Antonio Rocca, primario del reparto di Ortopedia sempre a Merate, un altro medico lascerà l’azienda ospedaliera guidata da Paolo Favini.

Si tratta di Luca Pastore, 51 anni, in servizio dal dicembre 2011 come medico di primo livello all’azienda ospedaliera della Provincia di Lecco all’interno del equipe di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, attiva in entrambi i presidi ospedalieri di Lecco e Merate e guidata dal luglio 2022 dal dottor Arnaldo Amato.

Lo stimato e apprezzato gastroenterologo ha partecipato al bando di mobilità emesso a luglio dall’Asst Brianza per la ricerca di un dirigente medico di 1° livello presso l’unità operativa Gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Con delibera, datata 8 settembre, l’azienda socio sanitaria brianzola, ha comunicato la vittoria di Pastore al bando, esprimendo parere favorevole al suo trasferimento presso l’azienda monzese previo rilascio del nulla osta da quella di Lecco.

La procedura si è perfezionata negli ultimi giorni e a breve il dottor Pastore cesserà il suo incarico all’interno dell’azienda socio sanitaria lecchese per portare la sua professionalità ed esperienza in quella di Monza.