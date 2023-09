Merate: alpini in festa per il 95esimo di fondazione

Quattro giorni di iniziative per celebrare l’importante traguardo raggiunto dalle penne nere meratesi

Ad aprire gli appuntamenti la serata alpinistica del 14 settembre con il ragno e accademico del Cai Matteo De Zaiacomo

MERATE – Alpini in festa per il 95esimo anniversario di fondazione. I festeggiamenti si terranno settimana prossima con una serie di proposte aperte alla cittadinanza.

Si comincia giovedì 14 settembre con la serata alpinistica in programma al cineteatro Manzoni in oratorio. L’incontro vedrà relatore Matteo De Zaiacomo, ragno e accademico del Cai, che parlerà delle grandi pareti delle Alpi e del mondo. Venerdì invece appuntamento in chiesa a Sartirana con la santa messa, alle 20.45, in ricordo

degli Alpini del Gruppo andati avanti.

Sabato le iniziative inizieranno alle 14.30 con la resa degli onori ai Caduti nelle frazioni e alle 17 il concerto della banda sociale meratese in piazza Libertà (in caso di maltempo in Auditorium). Il clou dei festeggiamenti è in agenda domenica 17 settembre con l’ammassamento, alle 9.30, in via degli Alpini, la sfilata fino al monumento ai Caduti con accompagnamento della Fanfara Alpina Asso e la messa, alle 11 in oratorio femminile.