Merate, barriere architettoniche: il 12 l’incontro pubblico in Municipio

Appuntamento alle 18.30 del 12 ottobre in Municipio

L’amministrazione comunale è pronta a raccogliere adesioni e suggerimenti sul Peba, piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

MERATE – Un incontro pubblico per parlare del Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui l’amministrazione comunale intende dotarsi.

Giovedì 12 ottobre la sala consiliare del Municipio in piazza degli Eroi ospiterà l’incontro volto a raccogliere adesioni e suggerimenti per la redazione dello strumento volto a trasformare Merate in una città a misura dei pedoni e delle persone con difficoltà motorie.

L’appuntamento è alle 18.30.