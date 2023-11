Merate, con la Pro Loco la casetta green per promuovere la sostenibilità ambientale

Inaugurazione questo pomeriggio, sabato, al centro sociale anziani

Andrea Simonetti: “Dobbiamo imparare a sfruttare di più l’energia del sole, incentivando le buone pratiche ambientali”

MERATE – Promuovere e sostenere le pratiche ambientali sostenibili. E’ l’obiettivo della casetta green, inaugurata oggi pomeriggio, sabato, nel giardino del centro sociale anziani.

L’iniziativa porta la firma della Pro Loco che già alcuni mesi fa aveva avviato la transizione… ecologica della casetta, deputata in passato a ospitare le iniziative di Natale. Scaduta l’autorizzazione per il posizionamento in centro, la casetta è stata trasferita al centro di piazza don Minzoni con l’idea di rivitalizzare ulteriormente la struttura, data in gestione alla cooperativa Sineresi, attraverso iniziative e attività di sensibilizzazione ambientale.

“Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti” ha rimarcato Andrea Simonetti, consigliere della Pro Loco a cui si deve l’idea della casetta green, intervenuto dopo i saluti della presidente Simona Vitali. “E questo ci impone una riflessione su quello che ognuno di noi può fare per consumare e produrre in loco energia elettrica. Al momento attuale l’unica forma è quella del fotovoltaico e dobbiamo imparare a sfruttare l’energia del sole”.

La casetta green sarà a disposizione di chi vorrà conoscere di più sui meccanismi di funzionamento del fotovoltaico e sulle buone pratiche per consumare meno energia. Fondamentale sarà anche il coinvolgimento delle scuole, per iniziare fin da bambini a ragionare in termini di sostenibilità.

Presente all’inaugurazione anche il sindaco Massimo Panzeri che ha ricordato l’importanza, resa cogente dal caro energia dello scorso anno, di ragionare in termini di sostenibilità ambientale e ha rimarcato l’importanza del centro anziani come luogo di socializzazione intergenerazionale.

Proprio in quest’ottica, nella prossima variazione di bilancio, in approvazione nel consiglio comunale del 23 novembre, verrà previsto, come evidenziato dagli assessori Fabio Tamandi e Alfredo Casaletto, uno stanziamento di 20mila euro per riqualificare il parco giochi e trasformare il campo di bocce ormai in disuso da anni in un campo da mini golf.

Franca Maggioni, assessore al Welfare, ha invece posto l’accento sulla virtuosa collaborazione instaurata con la cooperativa Sineresi, grazie alla quale si è riusciti ad ampliare le attività del centro nella direzione di un sempre crescente coinvolgimento delle famiglie, valorizzando la vicinanza con il parchetto. Una “mission” sposata anche dalla cooperativa stessa, come ribadito da Silvia, coordinatrice del centro, che ha espresso l’auspicio che il centro sociale anziani possa diventare un punto di passaggio, di incontro e di sensibilizzazione per diverse generazioni.

Anche per questa ragione, vicino alla casetta green, è stato posizionato il punto di book crossing, dando la possibilità di prendere e portare libri da condividere con chi passa nel giardino del centro di piazza don Minzoni.